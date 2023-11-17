Донбас неможливо повернути воєнним шляхом, з Кримом ситуація інакша — експерт

Петро Черник переконаний, що найвірогідніший сценарій, який нині можливий, — це стискання до лінії старого розмежування і вихід на умовний новий "Мінськ-4". За точку відліку можна взяти 24 лютого 2022 року, каже він.

Про це військовий експерт розповів в коментарі сайту ТСН.ua.

Взяти Донбас військовим шляхом неможливо

"Як воєнною силою пробивати Донбас — я не розумію. Це неможливо з воєнної точки зору. Якщо росіяни зберігають стійкість управління, у них зберігається людський ресурс, а він ще доволі великий. Донбас ні в Першій, ні в Другій світовій війні ніхто штурмом не брав. Я приведу конкретний приклад. Малесенька Авдіївка, вони її пройти не можуть. Якщо вони з людьми не рахуються, а ми ж своїми людьми рахуємося. Якщо вони не можуть пройти, бо дуже добре з нашого боку укріплено, то з їхнього боку така сама ситуація. А Донецьк суттєво кратно більший ніж Авдіївка”, — каже Петро Черник.

За його словами, як проходити цей “бетон” не поклавши 200 тисяч людей або не застосовуючи важкі “бетонобійні" бомби — невідомо. Такі бомби є у США. Це, зокрема GBU-57, яка важить шість тонн, чи GBU-43, що важить 13 тонн.

“Але вони скидаються з важких бомбардувальників, наприклад B-52 або B-2 Spirit. Це вже Америка має напряму вступити у війну. Я собі цього не уявляю”, — сказав Петро Черник.

Як ЗСУ можуть звільнити Крим

Повернути Крим набагато легше, ніж Донбас, каже військовий аналітик. На Донбасі є суходіл, яким можна нескінченно щось возити. Наприклад, вантажівками під прикриттям ночі. Однак вантажівка не поїде по дну Чорного моря, каже експерт.

“Велика кількість авіації, скажімо F-16, машин 120. Додаємо велику кількість далекобійних ракет , таких AGM-158 JASSM. Є така ракета, яка завдає ударів до п’яти тисяч кілометрів. І вибивати там все, що можна вибити. Найперше — знищити Кримський міст, тому що 90% всього, що завозиться у Крим, завозиться залізницею. Потопити всі великі десантні кораблі — це можливо. Нічого нового вони завезти не можуть. Турки закрили Босфор і Дарданелли. Все потопили, що можна потопити, міст під воду, закриваємо небо над півостровом, щоб літаки не могли літати — це теж можливо, є до цієї авіації далекобійні ракети. Тобто збивати Ту-76, Ан-24 і так далі. Кілька місяців такої роботи”, — розповів Петро Черник.

Читайте також: