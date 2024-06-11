Донька ексмера Полтави заробила мільйони, працюючи на партію Путіна: гучні деталі скандалу

Дочку скандального ексмера Полтави підозрюють у роботі на Путіна. Її вже затримала СБУ. Як жінка вмудрилася працювати на дві країни та як особисто приклала руку до виборів кремлівського диктатора – йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Донька ексмера Полтави – фанатка Путіна?

СБУ затримала доньку ексмера Полтави. Офіційно імена не називаються, але ймовірно йдеться про Наталію Веретеннікову – доньку колишнього мера Полтави Олександра Мамая. За даними СБУ, донечка працювала на благо Путіна, а точніше у "виборчому штабі" партії Путіна.

Вона – одна з тих, хто активно агітував за кривавого правителя, а найцікавіше, що робила вона це, сидячи рівно на одному місці, просто з квартири у Києві. Тим часом у Мережі сміються, що видно, що СБУ полюбляє символічні дати, адже затримали колаборантку в день народження батечка 11 червня. Оце так подарунок, який не має ціни.

"Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.

Зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за корупцію. За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія". Напередодні "єдиного дня голосування" жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди", – йдеться в повідомленні СБУ.

Скільки коштувала зрада?

Ну й наколотила донька ексмера непогані на цьому статки і у період співпраці з "виборчим штабом" партії Кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн кривавих російських рублів. Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої СБУ виявила комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ.

"Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній. Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми", – зазначили правоохоронці.

Численні підозри батьку

Й насправді ця сімейка ну дуже цікава. Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році, а вже у 2012-му вступив у "Партію регіонів". Однак після втечі Януковича – у 2014-му – він із неї вийшов. У 2015 році він знову став мером Полтави, а потім і в 2020-му обійняв ту ж посаду. Але є ще цікавинки.

У 2021 році Мамая внесли до бази "Миротворець". В ефірі одного з телеканалів він заявив, що на Донбасі “воюють дві наддержави” – США та Росія, а в самому воєнному конфлікті "брат іде на брата". А вже наприкінці 2022 року Мамаю повідомили про підозру. В СБУ заявили, що він розголошував інформацію про розміщення позицій Сил оборони України. Між іншим санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

Сам Мамай тоді заявив, що поширена ним інформація була відкритою, тож своєї провини він не вбачав. Він заявляв, що таким чином його намагаються усунути з посади, і підозру назвав "політично вмотивованою". А у Київському райсуді Полтави, який розглядав справу Мамая, слідчі судді кілька разів заявляли про самовідводи і врешті 23 січня Київський райсуд Полтави таки відмовився відсторонити від посади Олександра Мамая.

А от 4 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав тодішнього мера Полтави Олександра Мамая винним в організації розтрати 570 тисяч грн. Але той пішов на угоду, суд її прийняв і призначив покарання у вигляді п'яти років, але умовного позбавлення волі.

Деталі корупційного скандалу

Нагадаємо, що досудове розслідування у цій справі вели детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ, тоді і було встановлено, що міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу 2 осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.

Для виплати вказаним особам зарплати, службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до задання місцевому бюджету понад півмільйона гривень збитків. Але і це ще не все! Після розслідування, ці гроші не просто розчинилися у повітрі, вони повернулися до українського бюджету.

Точніше, зазначають у прокуратурі, сам Мамай їх і повернув. Ба більше, там наголошують, що мер повністю визнав свою провину, покаявся та пішов на угоду, власне завдяки чому і отримав умовний строк, а не реальний за гратами. Та після цього всього, Мамаю дорога у політику закрита, ну, принаймні поки.

Посада більше не світить

У квітні 2024 року мер Полтави Олександр Мамай був звільнений з посади у зв’язку із набуттям чинності вироку Вищого антикорупційного суду, відповідно до якого він був засуджений до умовного терміну, а також отримав заборону протягом року обіймати керівні посади. Та от тепер цікаво, чи був у курсі батечко, чим страждає донечка.

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СКАНДАЛ! ДОНЬКА ЕКСМЕРА ПОЛТАВИ ЗАРОБИЛА МІЛЬЙОНИ У ПУТІНА

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала зрадника, який готував окупацію Вовчанська.

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