Донька Фаріон анонсувала книгу з її цитатами та висловилась про увагу до ідей матері після загибелі

Донька мовознавиці Ірини Фаріон – Софія Семчишин – висловилась про сплеск суспільної уваги до ідей та висловлювань матері після її вбивства. Семчишин також поділилася, що буде далі з доробком Фаріон.

Про це йдеться в ексклюзивному інтерв'ю ведучої ТСН Соломії Вітвіцької з Софією Семчишин.

Коментуючи велику суспільну увагу до ідей Фаріон вже після її загибелі, донька сказала, що більшість цінують людину вже тоді, коли її немає.

"Її ідея буде справді жити. Вона буде жити в кожного українця. Але, на жаль, більша половина наших людей цінують людину, коли її немає. Але те, що її ідея буде жити вічно, її всі передачі, її YouTube-канали, її записи "Ген українців", її наукові праці – це все буде, і ми будемо продовжувати робити її справу", – розповіла Семчишин.

"Але чому в нас є так, що коли людину вбивають, тоді її починають цінувати? Тоді починають задумуватись – вона ж нічого такого не казала. Вона казала: "говорімо українською. Мова – це зброя". Все. А ті, які обурюються за якісь її висловлювання, то нехай пошукають щось у собі. Може, в них щось не так. Бо мама завжди говорила правду, і правда для когось, можливо, колюча", – зауважила донька Фаріон.

Вона також розповіла, що буде з доробком мовознавиці. Зокрема, поділилася планами видати книгу з цитатами матері.

"Це величезний доробок її праць. В неї є записи "Ген українців", "Велич особистості", YouTube-канал з великою кількістю підписників. І, звичайно, в неї є і наукові праці, наукові статті. І ми плануємо видавати надалі її книги, ще невидані. Ми плануємо видати книгу її цитат "Орлиці не сповідаються перед гієнами". Ми вже взяли з дому виправлений нею варіант. Також буде книга про мовознавців з її найкращою подругою Оксаною. Тому всі її праці будуть продовжувати жити після її смерті", – запевнила Семчишин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ірина Фаріон: сімейні таємниці та битва словом! Щемлива правда від доньки! Ексклюзив ТСН!

Нагадаємо, раніше донька Фаріон заявила про намір продовжити справу матері, створивши громадську організацію та благодійний фонд.

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