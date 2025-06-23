Батько 11-річної Марії Андрій. / © ТСН

Реклама

Біля зруйнованого будинку в Шевченківському районі Києва, куди влучила російська ракета, репортерка ТСН.ua Дар’я Божко зустріла Андрія — батька та чоловіка загиблих. Його 11-річна дочка Марія і дружина Світлана тоді ще залишалися під завалами, коли з ним говорила репортерка.

Деталі розповідає ТСН.ua.

“Вони жили з того боку. Коли стався удар, вона подзвонила, каже: “Ми не можемо доїхати – вийти. Ми можемо в коридор вийти”, — згадує чоловік. — Їх завалило”.

Реклама

Андрій каже, що телефон досі подає виклик, але ніхто не відповідає. Надія, що вони можуть бути живі, ще жевріє.

“Я не знаю, мені здається, що воно все сниться і це все не зі мною. Мені не находить воно на голову”, — каже він, стоячи біля місця, де ДСНС розбирають завали.

За його словами, він уже передав рятувальникам схему помешкання, показав, де саме могли перебувати його донька й дружина в момент удару. Сам Андрій мешкає в тому ж будинку, але в іншому під’їзді.

“Це їхня квартира, я тут поруч живу. Тут мама їхня живе, і вони тут жили. Ми жили разом, а зараз так сталося, що вони тут, а я — поряд”, — додає чоловік.

Реклама

Дата публікації 20:12, 23.06.25 Кількість переглядів 6 Донька і дружина під завалами: що розповів батько загиблих у Києві

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву. Ворог бив “Шахедами” й ракетами, зокрема балістичними. Пошкоджені житлові будинки, автівки, навчальний заклад, бізнес-центр, спорткомплекс тощо.

Зокрема, у Шевченківському районі, який цієї ночі постраждав найбільше, було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки, загинуло 6 людей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди.

Близько 25 людей постраждали через удар РФ по Києву.