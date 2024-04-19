"Донька кричала, мамо, я помираю": подробиці кривавого удару Росії по Дніпропетровщині

Російська окупаційна армія 19 квітня завдала масованого ракетного удару по Дніпропетровській області. Через ворожу атаку загинуло семеро людей, двоє з них - діти. Понад три десятки мешканців поранені. У Дніпрі окупант влучили у житловий будинок та залізницю, у Синельниковому - вбили п’ятьох людей.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

"Донька кричала - мамо, я помираю": жителі Дніпра про ракетну атаку

Багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі о 5:30 атакувала російська протикорабельна ракета Х-22. Жителі будинку і досі шоковані та оговтуються від терористичної атаки.

"Коли подзвонила до доньки, донька кричала - мама, я умираю, я не можу вийти з квартири", - каже жителька Дніпра Наталія.

У пункті незламності пані Ольга намагається заспокоїтись сама і заспокоює свого улюбленця.

"Одного спасли, а інший забився, не змогли знайти", - каже вона.

Житловий будинок, по якому росіяни запустили ракету

Жінка згадує-за лічені хвилини до ракетного удару вийшла у коридор. Це і врятувало від поранень уламками.

Мешканці, як могли вибирались з розтрощеного палаючого будинку. Рятували сусідів, виносили тварин.

Окупанти у Дніпрі вбили працівницю залізниці

Поранених у Дніпрі понад два десятки. З них кілька залізничників, одна зі співробітниць загинула. Восьмеро постраждалих досі залишаються у лікарні. В них осколкові поранення, переломи та черепно-мозкові травми. Кілька літніх пацієнтів мають тяжкий психологічний стан.

Наслідки ракетного удару по Дніпру

"Одне це було подружжя 86 та 90 років. Вони втратили свою оселю. Їх привезли в стані психологічної травми. Один із пацієнтів має травму грудної клітини, у нього був уламок, який ми вже видалили, одна жіночка лікується з приводу закритої травми живота", - каже медикиня.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

У Синельниковому окупанти вбили всю родину з 2 дітьми

У Синельниковому росіяни розтрощили понад 60 осель. Там найбіліша кількість жертв – їх п’ятеро. В одному з будинків, заміть якого тепер вирва - загинула ціла родина. Разом із матір'ю там жила жінка зі своїми трьома дітьми. 14-річна старша донька і 8-річний син загинули. Вижив лише 6-тирічний- хлопчик, він у тяжкому стані. Лікарі обережно прогнозують – житиме. Мешканці міста згадують: під час атаки було так гучно та страшно, що вже прощались із життям.

У Синельниковому мешканці продовжують розбирати потрощені оселі, і шукати сили на їх відновлення. Коли прощатимуться із вбитою росіянами родиною, ще не відомо. Тим часом у Дніпрі 20 квітня оголошено днем жалоби.

Наслідки обстрілу Синельникового

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Нагадаємо, вночі 19 квітня РФ масовано атакувала ракетами Дніпропетровську область. Зокрема, ракетного удару було завдано по центру Дніпра. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

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