Донька найстаршої породіллі України Підвербна емоційно відреагувала на пологи 62-річної киянки

Донька найстаршої породіллі України відреагувала на те, що 62-річна киянка народила дитину / © ТСН

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Після того, як стало відомо про непересічну історію, про те, що у Києві певний час тому 62-річна жінка народила свою першу дитину, на цю новину відреагувала 15-річна донька найстаршої породіллі України Анна Підвербна. У її оточенні жартома по-доброму відповіли, що дівчина, незважаючи на свій вік, є своєрідним експертом з цього питання.

Нагадаємо, 15 років тому Аня Підвербна народилась у 65-річної мешканки Чернігова Валентини Підвербної. Остання, як відомо, дожила до 80 років і померла внаслідок свого віку та стану здоров’я.

Тепер, як виявилось, Аня Підвербна, яка виховується опікункою Оленою Ятченко, каже, що їй було б дуже цікаво познайомитись з жінкою, яка народила хлопчика у віці 62 роки — про цю позицію Підвербної в коментарі для ТСН.ua повідомила чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз.

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«Аня сказала про наступне: «По-перше, це добре, що та людина наважилася на цей крок. Таких випадків дуже мало. Тим більше, навіть після 50 років. Тож я більш ніж рада за цю сім’ю. І рада, що, напевно, у них все добре», - розповіла нам Оксана Тунік-Фриз.

Крім того, Оксана Тунік-Фриз передала наступні слова Анни Підвербної: «Звичайно, мені б хотілося, чесно кажучи, побачити їх і познайомитися. Так, це друге. Третє, бажаю мудрості мамі, це точно, бо у віці складніше виховувати дітей, ніж виховувати дітей, коли ти молодий. Нехай щастить їхній сім’ї, нехай щастить цьому хлопчикові. І мамі також. Я рада за них».

Про те, що киянка народила у віці 62 роки розповів у соцмережі лікар-репродуктолог Олег Берестовий. Зараз хлопчикові цієї породіллі вже 2 роки. Скріншот з відео Олега Берестового.

Як стало відомо, зараз, після закінчення школи, Аня Підвербна ретельно готується до вступу до музичного коледжу та здає вступні іспити.

«Аня вже здала перший з двох іспитів, достатньо успішно. Сподіваємось, що вона стане студенткою», — кажуть в оточенні Підвербної.

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За 4 місяці, у листопаді, виповниться рік, як у Чернігові померла її мати Валентина Підвербна. Вона, як відомо, до останнього намагалася в судовому порядку повернути собі доньку, але рішення були не на її користь.

Родина Підвербних: що відомо про них

Про Аню Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Григорівна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023-го, коли Підвербній-молодшій було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні 2023-го дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, у яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури.

Одразу після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і доправлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру. Валентина Підвербна неодноразово розповідала, що намагалася повернути дитину, але рішення суду було не на її користь. Дитину вона виховувала сама — в інтерв’ю для ТСН.ua вона розповідала, що особисте життя не склалось — у 21-річному віці вона була заміжня, але розлучилася з чоловіком, оскільки «не бачила у заміжжі сенсу».

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На дороговартісну процедуру штучного запліднення Валентина Підвербна відкладала гроші тривалий час — заощаджувала з невеличкої пенсії та перепродавала консерви.

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