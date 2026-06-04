Донька найстаршої породіллі України Підвербна прийшла на випускний у чорному та розплакалась

Донька найстаршої породіллі України Аня Підвербна закінчила школу та налаштована будувати музичну кар’єру / © ТСН

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Донька найстаршої до недавнього часу породіллі України Валентини Підвербної, 15-річна чернігівчанка Анна Підвербна сьогодні, 4 червня, закінчила школу — на своє останнє шкільне свято вона прийшла у чорній сукні та розплакалась.

Про зворушливі деталі із нового життя Анни Підвербної, яку мати народила у віці 65 років, в коментарі для ТСН.ua розповіла чернігівська громадська діячка та волонтерка Оксана Тунік-Фриз.

«Це став для неї щемливим днем. Аня закінчила чернігівську школу №5. Готувалася до цього свята, дуже довго вибирала сукню, довго думала про це. Обрала чорну. Сказала, що елегантно виглядає. Також одна з волонтерок зробила їй хвилясту зачіску. Разом з іншими випускниками Аня виступила перед присутніми батьками інших дітей та учнями — вона грала на саксофоні, виконуючи твір. Аня у дуже гарному та піднесеному настрої», — розповіла нам Тунік-Фриз.

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Аня Підвербна на своєму останньому шкільному святі 4 червня 2026 року. Фото надано О.Тунік-Фриз.

За її словами, незабаром Аня планує подавати документи для вступу у музичний коледж, по класу духових інструментів, щоб у майбутньому побудувати музичну кар’єру.

Аня Підвербна: перші плани після школи

«У поведінці Ані останнім часом з’явилась якась легкість. Якщо раніше вона була так би мовити «старикувата», багато казала про проблеми, то зараз радіє життю, радіє тому, що, як вона сказала: «Свобода, школу закінчено», — каже Тунік-Фриз.

За словами оточення дитини, вона згадує свою мати — як відомо, Валентина Підвербна померла у листопаді минулого року на 81-му році життя у своїй квартирі, яку намагалась відремонтувати та запевнити суд та соцслужби, що для дитини створені належні умови та її слід повернути від опікунки додому.

«Аня каже, що дякує мамі за життя. Вона схиляється до того, що мама хворіла, але при цьому пам’ятає і гарне, і погане. Але на негативному не акцентується. Була на кладовищі, посадила на її могилі квіти. Зайвий раз маму не згадує і на кладовище не проситься поїхати. Сьогодні на випускному була щемлива пісня Скрябіна про маму. На моніторі показували фотографії дітей з мамами. У випадку з Анєю, то були її фото і з Валентиною Підвербною, і з Оленою (опікунка Ані — Ред.). Коли виступала класна керівниця, то на очах у Ані були і сльози через те, що шкільний етап пройдено. Але вже через мить Аня стрибала і раділа тому, що закінчила школу, що прийшли канікули», — розповідає подробиці пані Оксана.

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Аня Підвербна планує стати музиканткою. Фото надано О.Тунік-Фриз.

Найстарша породілля України Підвербна та її донька: що про них відомо

Про Аню Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Григорівна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Підвербній-молодшій було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні 2023-го дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури.

Анна Підвербна разом з опікункою Оленою Ятченко під час судів з Валентиною Підвербною у минулому році. Коллаж ТСН.ua / © ТСН

Одразу після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і доправлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру. Валентина Підвербна неодноразово розповідала, що намагалася повернути дитину, але рішення суду було не на її користь.

Станом на зараз Аня Підвербна мешкає разом зі своєю опікункою Оленою Ятченко. Остання працює у театрі, проживає також у Чернігові та, як вона каже, налаштована допомогти цій дитині знайти себе.

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Дата публікації 14:40, 10.11.25 Кількість переглядів 33 Жебракувала з дитячим візком: повна історія найстаршої породіллі, яка сколихнула країну

Зі свого боку, лікар, який 15 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав ТСН.ua, що після скандалу з цією породіллею репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким більше 55 років. Від офіційних коментарів лікар тоді відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної тривали судові розгляди. В медичних колах лише додали, що Підвербна дуже прохала зробити їй штучне запліднення, адже народити дитину було її мрією. Вона, навіть коли була вагітною, торгувала консервами, щоб зібрати гроші до народження дитини.

Валентина Підвербна померла у листопаді 2025 року на 81 році життя.

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