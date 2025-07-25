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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Донька уві сні побачила, що батько у полоні: історія бійця 93 бригади

З російського полону вдалось повернути бійця 93 бригади.

Автор публікації
Неллі Ковальська
Ірина Та Олексій

Ірина Та Олексій / © ТСН

Боєць 93 бригади Олексій Куцевол вперше за два з половиною роки обійняв своїх дівчат. Увесь цей час, поки чоловік був у полоні, вони чекали і боролись за нього.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Олексій Куцевол пішов на фронт на початку повномасштабної війни, а за кілька місяців — потрапив в полон. Каміла, її старша сестра Кароліна та мама Ірина вперше — приїхали на обмін. Сподіваються — саме цього разу їхній тато буде у списках.

Каміла — не випускає з рук величезне червоне серце для тата. Її мама розповідає — в маленької з ним найміцніший зв’язок. Вона постійно бачила тата увісні.

“Спочатку нам сказали, що наш тато двохсотий, а через деякий час вона мені сказала про те: каже, мама, чому сильно так тата б’ють, пити не дають, їсти? І тоді ми почали здогадуватися, що тато в полоні”, - каже жінка.

Саме Каміла — дала дорослим надію, що тато живий. І виявилася права. За допомогою міжнародних організацій, а згодом Координаційного штабу Олексія знайшли у полоні. Кароліна каже — кожен день уявляла, якою буде їхня зустріч. як знову вдома, як і раніше, тато їм — готуватиме.

Це була дуже щаслива, але коротка зустріч. Олексія — забирають до лікарні. В нього попереду кілька тижнів реабілітації. Але вони точно знають — 1 вересня він відведе маленьку Камілу в перший клас.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 новини 25 липня. Закон про НАБУ СКАСУЮТЬ? Що каже Зеленський. СТРАХІТТЯ у Харкові

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Дата публікації
Кількість переглядів
22
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