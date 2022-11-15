Донька військового, якого образили в потязі, звернулась до кривдників: "Бумерангу в житті ніхто не відміняв"

Захисник, якого вигнали в тамбур, їхав додому з фронту, де був з самого початку війни.

Донька військового, який повертався з фронту та провів 7 годин в тамбурі потяга через ганебну поведінку інших пасажирів, передала невеличке звернення до останніх.

Нагадаємо, у поїзді "Укрзалізниці" стався скандал: військового, який повертався зі служби на Донеччині додому - до Києва у відпустку, вигнали в тамбур, бо "від нього погано пахне". Захисник був змушений провести там сім годин.

Про відношення до пасажирів висловилась донька захисника, Любов. Про це вона розповіла в коментарі для ТСН.ua.

"Бумерангу в житті, мабуть, ніхто не відміняв. Ніколи в житті та нікому я нічого поганого не бажаю, засуджує Бог", - сказала нам Любов.

На питання про те, як довго її батько був на фронті, після чого опинився в потязі з такими пасажирами, дівчина відповіла так: "Я його не бачила з початку війни…"

До цього Любов додала, що зараз вона емоційно виснажена, тому як була не готова до такого резонансу, якого набув цей випадок в потязі.

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