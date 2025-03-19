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Донька захисника Маріуполя вперше побачила батька, звільненого з полону

Донька захисника Маріуполя вперше побачила батька, звільненого з полону

Захисник Маріуполя Олександр Савов вперше спілкується з донькою після звільнення з полону / Фото: скриншот з відео

Молода жінка не змогла стримати сліз радості, коли її батько вийшов із нею на відеозв’язок. 

Донька морського піхотинця Олександра Савова, який захищав Маріуполь та потрапив у російський полон, вперше майже за три роки почула його голос. 

Свідками цієї зворушливої події стала знімальна група ТСН. 

Анастасія, яка сьогодні, 19 березня, дочекалася звільнення з полону свого батька, не змогла стримати сліз радості, коли він вийшов із нею на відеозв’язок. 

"Я побачила батька. Нарешті побачила батька і тепер, тепер можу трохи дозволити собі емоції",-  схвильовано говорила вона.

Анастасія розповіла, що її батько – морський піхотинець, який був одним із захисників Маіуполя.

"Нарешті я його почула вперше за весь цей час. Поки не знаю, що [він] відчуває, не питайте. Дуже важко зорієнтуватись. Я дуже рада", - говорила жінка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЗАРАЗ ⚡️ ПЕРШІ КАДРИ З ОБМІНУ ПОЛОНЕНИХ 19 березня - ЦІ ЕМОЦІЇ НЕ ПЕРЕДАТИ"

Нагадаємо, 19 березня Україна і РФ провели черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повернулося 175 українських громадян.

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