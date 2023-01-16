"Донори потрібні завтра і через тиждень, і через місяць": українців закликають донатити кров

Один донор крові рятує одразу трьох пацієнтів. З однієї порції при переробці виготовляються еритроцити, плазма і за потреби - тромбоцити. Три пакети потраплять до трьох різних людей і врятують їм життя, йдеться в ТСН.

Художник Гамлет Зінківський, який пропагує донорство, і сам став донором не вперше. “Я отримав СМСку, котра мене просто вразила - «Ваша кров врятувала життя. Приходьте ще»”, - розповідає він.

У Харкові він намалював мурал "Твоя кров може воювати - стань донором", а також Гамлет заохочує свої друзі та знайомих. Він здає кров у підвальному приміщенні, де розмістився Харківський обласний центр крові від 25 лютого. Тоді основне приміщення було атаковане росіянами - пошкоджений дах , вибиті усі вікна, поранені троє донорів, одна людина загинула на вулиці.

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Все обладнання вдалося врятувати, тож його спустили у підвал і знов розгорнули роботу на повну потужність. У підвалі майже всю війну живуть і працівники центру крові зі своїми родинами. За час війни у багатьох співробітників або повністю зруйноване житло, або пошкоджене російською артилерією.

Національна система крові вже втратила крупні центри під час війни. “Частина центрів крові випала, частина перебуває в окупації - ми говоримо про Сєвєродонецьк, він був центром для всієї Луганської області, про Маріуполь, ми говоримо про Краматорськ, їх евакуювали”, - розповідають у відомстві.

Закордонні аналітики давали українській системі крові 14 днів. Після цього терміну прогнозували, вона не впорається з потребами воєнного часу.

У Київському обласному центрі крові кажуть, перші днів війни дійсно були критичними, вони працювали майже цілодобово. Зараз використовують усі способи залучення людей - і запрошують постійних донорів, і обдзвонюють тих, хто тільки збирається наважитися на донацію, і виїздять на будь-які підприємства для забору крові. “Ми можемо розвернутися на базі офісів сільських клубів, це можуть бути різні організації”, - кажуть працівники.

Під час війни стати донорами готова більша кількість українців, ніж це було до 24 лютого, якщо людині пояснити, що кров - це ресурс, який посилює наш фронт. “Трансфузіологи говорять, що один донор рятує до 3 життів. Доза крові у 450 мл абсолютно безпечна для організму, вже за 60 днів вона відновиться і можна знову здавати кров”, - переконують медики.

Донор бачить тільки один пакет крові, але після донації він потрапляє на переробку. “Після переробки донорська кров розділяються на еритроцити, на плазму - це вже 2 життя, також при потребі ми можемо виробляти тромбоцити”, - додають медичні працівники.

Найбільші потреби крові нині на сході. Тут цінують універсальну кров - перша група, резус негативний. Вона підходить усім і її можна вливати навіть, коли не має часу визначати групу крові.

Юрій в цивільному житті був постійним донором і за ротацію він вже тричі здає кров для поранених, не витримуючи рекомендований термін у 60 днів для відновлення. Але це війна, каже Юрій, деколи така кількість поранених і такі великі крововтрати, що у стабілізаційних пунктах біля лінії фронту запас може вичерпатися миттєво. “Буває дефіцит, буває вичерпуються запаси, обладнання, яке потрібне для зберігання, на тих пунктах такої можливості немає, там відбувається все швидко”, - каже чоловік.

Усі тилові центри крові нині забезпечують лікарні у своїх регіонах і відправляють компоненти крові у заклади на лінію зіткнення. Тому, якщо ви хочете посилити наш фронт зателефонуйте у свій місцевий центр кров і станьте донором. “Донори потрібні завтра і через тиждень, і через місяць, потреби не зменшуються через війну”, - кажуть у центрах.

Нагадаємо, лише за два дні рятувальної операції у Дніпрі медики лікарні Мечникова перелили постраждалим під час ракетного удару 25 літрів крові.

Зазначають, що поранені настільки тяжкі, що таких немає навіть із фронту.

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