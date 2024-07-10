Допис Залужного розбурхав Мережу: що такого опублікував колишній головком (відео)

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний нагадав про себе після довгої перерви. Генерал у своєму фейсбуці опублікував світлину, яка за лічені години набрала велику кількість вподобайок.

Що зображено на фото та про що йдеться у новому дописі Залужного – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Також читайте Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Залужний опублікував світлину з дружиною

Колишній головнокомандувач ЗСУ нагадав про себе у Мережі після довгої перерви. 7 липня він опублікував фото із дружиною Оленою зі спільного відпочинку. Світлину колишній головком розмістив на сторінці у фейсбук. Залужний описав фото досить лаконічно, всього двома словами: "Україна - чарівна", прикріпивши спільне фото із дружиною у горах.

Допис за короткий час назбирав тисячі вподобайок українців. Вони залишають приємні коментарі:

"І прийде час, і зробить Ваша сім'я селфі на фоні наших українських Кримських гір! Вірю Вам, пане Генерале і ЗСУ!

Ви чудові! Милуємось вами обома разом... Віримо в перемогу, наш Генерале! Боремося разом з Вами!

Справжні...Україна-сама квітуча, чарівна, вистоїть, Переможе... Слава Україні, слава нашим Героям..Хай добрий Ангел завжди буде з вами".

Валерій Залужний та Олена Залужна / Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Дехто навіть взявся вітати залізного генерала з днем народження, який він святкував 8 липня. Українці дякували та бажали:

"Дякуємо за Україну. Щиро вітаємо з Днем народження. Міцного здоров’я, переможного миру. Янгола охоронця. Здійснення усіх планів та найзаповітніших мрій. Щастя батьківського та чоловічого. Миру та затишку в родині. Вірних та надійних друзів. Слава Україні. Героям слава.

Бажаємо тобі неймовірних успіхів у твоїй новій діяльності. Знаємо і віримо, що лише ти здатен на великі перемоги і великі звершення. Ти маєш чудову підтримку, красуню дружину Олену! Дякуємо вам обом за титанічну працю, яку ви робите для всього світу. Удачі, сил, натхнення і міцного здоров'я. До зустрічі!!!".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАЛУЖНИЙ ВПЕРШЕ ПІСЛЯ ТРИВАЛОЇ ПЕРЕРВИ ВИЙШОВ НА ЗВ’ЯЗОК!

До слова, саме в день народження колишнього головкома окупанти здійснили чергову масовану атаку на мирні міста України. Додамо, що після своєї відставки Валерій Залужний зник із публічного простору. А днями стало відомо, що колишній головнокомандувач ЗСУ вже 10 липня стає до роботи послом України у Великій Британії і 3 липня відбув до Лондона. Про це повідомили джерела "Главкома" в оточенні генерала.

Видання пише, що доти він ні разу не виїжджав до Лондона, хоча про призначення стало відомо ще на початку березня. Загалом звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України, епопея з призначенням Залужного та початком його роботи в посольстві у Лондоні затягнулася майже на пів року.

Як повідомляється, він проходив навчання у Дипломатичній академії. Також, за даними джерел, сам Залужний просив не повідомляти про його приїзд до британської столиці щонайменше ще два тижні. Приступити до обов'язків посла колишній головком зможе після вручення вірчих грамот британському королю.

Нагадаємо, 23 квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі Київ24, що Залужний розпочне роботу послом вже найближчими тижнями. Тоді Подоляк повідомив, що Лондон вже погодив кандидатуру Залужного на посту посла України. Також він додав, що наразі тривають процедурні процеси, зокрема через Міністерство закордонних справ. І "це питання вже тижнів", і "деякі логістичні складові треба довирішувати".

Новини 08:00 10 липня. Ситуація на фронті, смертельний наїзд у Вінниці, прощання із лікаркою "Охматдиту"

Інсайд від колишнього гепрокурора Луценка

А у квітні колишній гепрокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю 5-тому каналу заявив, що ексголовком ЗСУ Валерій Залужний нарешті отримав агреман від Британії.

Епопея з призначенням Залужного послом

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року, після кількох місяців чуток та чвар у мережі президент України Володимир Зеленський заявив, що тодішній головком ЗСУ легендарний генерал Валерій Залужний йде у відставку. До того ж, президент закликав прославленого командира продовжити служити Україні. Ходили чутки, що Залужний може очолити апарат РНБО України, утім за місяць у МЗС оголосили, що ексголовком очолить посольство у британській столиці.

Тоді цю новину українці сприйняли неоднозначно. Багато хто хотів бачити генерала тільки на чолі ЗСУ, бо саме під його командування ЗСУ змогли зупинити та відсунути ворога на початку повномасштабної війни. Валерій Залужний зламав стереотип, що ця війна – між великою радянською армією і маленькою радянською армією, що Київ можна взяти за три дні, а Україну за три тижні, так писали про генерала у західній пресі. Зміни в управлінні українською армією стали одним із здобутків Залужного, що мають посилити потенціал обороноздатності країни. Від моменту призначення на посаді він намагався прискорити реформування ЗСУ за стандартами НАТО. Станом на вересень 2021 року в українській армії вже було втілено 300 стандартів Альянсу в питаннях управління, планування та підготовки війська. Далі від головнокомандувача чекали ще більше успіхів. Він став уособленням українського спротиву й здобув неймовірну прихильність як серед пересічних українців, так і серед військових.

Також читайте Потужний ракетний удар по Києву 8 липня: кількість загиблих зростає

Залужний впорається?

Тоді дехто навіть називав відставку Залужного і нову посаду наслідком конфлікту між ексголовкомом ЗСУ і президентом Зеленським. Однак, на відео, де Зеленський надав Залужному звання Героя України, їхні відносини здавалися більш ніж дружніми. Це сталося 9 лютого 2024 року. А вже 7 березня 2024 року Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Залужного послом України у Великій Британії.

Зауважимо, що 8 травня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу. Відповідний указ з'явився на сайті президента України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли Залужний розпочне роботу послом у Британії.

Читайте провідні новини дня: