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Допомагав розкрити свій злочин: на Буковині підприємця оштрафували на 1700 грн за крадіжку 31 тис. грн

Допомагав розкрити свій злочин: на Буковині підприємця оштрафували на 1700 грн за крадіжку 31 тис. грн

У вироку суду не вказано, чи повернув підприємець сільській раді 31 тис. грн за "ремонт" моста.

У Чернівецькій області підприємця, який взяв у сільській раді 31 тис. грн на ремонт моста, проте не виконав ніяких робіт оштрафували на 1700 грн. Суд, призначаючи покарання, врахував щире каяття підозрюваного та те, що він допомагав слідству розкривати власний злочин.

Про це йдеться у вироку Путильського районного суду Чернівецької області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, приватний підприємець уклав із Селятинською сільською радою договір. Він зобов`язувався до 31 грудня 2019 року, здійснити капітальний ремонт моста протяжністю 27 метрів, який розташований по вул. Зарічна в с. Шепіт Путильського району Чернівецької області. Проте підприємець ніяких робіт не виконав, підробивши відповідний акт.

На суді підозрюваний розкаявся та просив його суворо не карати. Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.358 та ч.1 ст.190 КК України та оштрафував на 1700 грн. Мотивацією такого покарання суд вказав "пом'якшуючі обставини". Також підозрюваний повинен заплатити 5884 грн за проведення експертиз.

"До пом'якшуючих вину обвинуваченого обставин суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень", - йдеться у вироку суду.

У вироку суду не вказано, чи повернув підприємець сільській раді 31 тис. грн за "ремонт" моста.

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