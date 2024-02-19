"Допомагаємо піхоті": як артилеристи "мінусують" ворога на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку не припиняються штурми окупантів. Впродовж місяців запеклих боїв росіяни змогли проломити оборону міста, задавивши її кількістю путінської армії. Аби зберегти людей – Збройним силам довелося відійти, займаючи нові рубежі оборони. І на них нині тривають бої.

Що відбувається на одній із найгарячіших ділянок фронту – розповів кореспондент ТСН Іван Петричак.

Тут постійно лунає гуркіт вибухів. Так Авдіївський напрямок звучить з відстані артилерійського пострілу. Росіяни працюють по нашій піхоті, йдеться у сюжеті.

Українська артилерія готується до відповіді. Подавити противника має розрахунок 71-ї єгерської бригади.

"Заряджання", - каже командир бригади.

Командир гармати Володимир поспішає. Окупанти знову активізувалися і чи втримається наша піхота – багато в чому залежить саме від його вогневої підтримки.

"Ситуація на Авдіївському напрямку нині надскладна. Окупанти влаштовують штурми по кілька разів на день і от завдання нашої артилерії – не допустити стрілецьких боїв. Із снарядів треба буквально створити занавіс від окупантів, аби ті не змогли підійти ближче", - розповідає кореспондент ТСН.

"Відновлено! По скупченню працюєте? Ну скоріш за все зараз йде штурм. То ми зараз працюєм, щоби … (із рації чути: приціл-приціл: 373-373 - ред.)", - каже командир.

Проте записувати довгі інтерв'ю нині – немає часу. Робота в армійців надактивна. Однак за два роки війни до польових умов і складних завдань хлопці звикли. Війна для них стала звичайною буденною роботою.

"Я на своїй землі, я звідси, з Донбаса. І захищаю свою землю. Все що можу, то і роблю", - каже навідник.

Старенька американська гармата 105-го калібру теж робить свою справу.

"Дуже-дуже точна. Велика снайперська гвинтівка", - коментує військовий.

Гармата 105-го калібру відбиває штурми, палить окупантам техніку, бліндажі, склади з боєприпасами. І сьогодні той випадок, коли артилеристи не лише роблять свою роботу, але й побачать результат.

"От п’ять снарядів – результат роботи – хай Бог милує. Рознесено все вщент, попали в БК. Результат– афігєнний! Оце робота! Дякую хлопцям", - коментує командир гармати.

На відео, яке опублікували окупанти, видно вигорілі вщент боєприпаси – а це означає, що принаймні кілька наступних днів на цьому напрямку буде легше, ніж могло б.

"Плюс для піхоти перш за все! Ми допомагаємо тільки піхоті, щоб їм там було легше на передку", - пояснює командир

Десь наша піхота може відходити, аби зберегти людей, а десь – й сама пробувати йти вперед і займати нові рубежі. Кожен цей крок – забезпечує артилерія. Були б лише снаряди, кажуть бійці. Поки їх нам доводиться рахувати, коли противник дефіциту не відчуває. І саме це – тисне на психіку.

"Психологія людей, самі розумієте – різна. Хтось плаче, хтось сміється. Але… Робимо справу. Ну та які скарги – скоріше москалів погнати, які скарги. А так – воюється як воюється", - каже військовий ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Авдіївський напрямок досі ГАРЯЧИЙ: ЗСУ рубають штурми ворога снарядами - РЕПОРТАЖ ТСН

Нагадаємо, ЗСУ трималися 10 років і хитрощами не дали росіянам влаштувати котел в Авдіївці.

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