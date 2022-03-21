Допомагають ліками, продуктами і готують їжу: як гуртуються харків'яни та разом протистоять окупантам

Волонтери готують їжу та допомагають продуктами містянам.

Збирають гуманітарку, готують їжу і розвозять усім нужденним: мешканці Харкова гуртуються, аби разом протистояти росіським окупантам. Продукти їдуть до"гарячих точок" міста до людей, що сидять у підвалах, не мають зв'язку зі світом через постійні потужні обстріли армії Російської Федерації.

Як війна згуртувала містян - у сюжеті ТСН.

Валентині Іванівні 74 роки. Вона харків'янка і нікуди за час бомбардування міста не виїхала. У підвалі без сонячного світла старі і малі рятуються від російських снарядів, які просто вбивають і будинки, і людей.

Свіжі вирви у місті та почорнілі від нічної пожежі багатоповерхівки: у цьому хаосі людей, які залишились у місті, рятують волонтери. У центрі волонтерської допомоги Аня формує медичні пакети. Збирають усе - від памперсів до дитячого харчування й рідкісних ліків. "Багато проблем у жінок, які страждають черз ендокринну систему. На це є потреба. Якщо інсулін вмісто зайшов, то ендокинних препратів не має в аптеках", - розповіла волонтерка Анна Вовк.

За стовбом на стільці зіщурився літній чоловік. Він прийшов сам у центр по продукти. Їсти вдома нічого. Анатолій Петрович - кандидат наук. Університетського викладача врятувала його студентка. Вона знайшла чоловіка у розстріляному місті й відвела до волонтерів.

Тут, на волонтерському складі, 24 години на добу кипить робота: сюди стікаються продукти, формують продуктові набори і для самотніх людей, і для оборонців Харкова. "Ми намагаємося робити максимальн ємкі пакети. Максимально класти м'ясо курки, крупа, олія. Якщо діти, то кладемо обов'язково памппрси і дитяче харчування", - каже координатор волонтерського центру Олександр Жилєнков.

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Пакети вагою у 5-6 кілограмів волонтери на свій страх і ризик під обстрілами розвозять містом нужденним.

Тим часом гарячу їжу літнім людям, які ховаються у підвалах, готують в ресторанах та кафе з тих самих продуктів, що надають волонтери. "Вчора ми зробили 3600 порций гарячої їжі і передали населенню: або самі доставляємо, або предаємо через військових", - розповів волонтер Олександр Гончаров.

Проти російського окупанта згуртувалось усе місто. Люди допомагають військовим і одне одному, не зважаючи на статуси та майновий стан. Тільки так тут, у фронтовому Харкові, виживають його мещканці.