Допомога на передовій: як бойові медики рятують під кулями українських захисників

Військові швидкі на передовій можуть бути оснащені краще за деякі лікарні.

На порятунок українських захисників стали і професійні лікарі, і люди, які мали зовсім немедичні спеціальності.

Про один з екіпажів, який рятує наших бійців, розповіли у сюжеті ТСН.

Південь. Червоний хрест на евакуаційному автомобілі замальований, тому що медики, бойові медики - це така ж мішень, як усі інші солдати. Медики Сергій та Сашко своїм медичним автомобілем відверто хизуються. Сергій - анестезіолог. Він тільки-но закінчив медичний університет, але одразу пішов на війну. Його напарник, Сашко, художник. Втім, він вивозить поранених від 2014-Го. Каже, що робив перерви хіба на відпустки.

За словами хлопців, працюють з медичним устаткуванням, до якого в звичайній лікрані змоги немає. Тут навіть звичайні системи для ін'єкцій зроблені незвичайно. "Зроблена під військові реалізї. Тут сильно трясе, сильно кидає, вони не рвуться", - розповів анестезіолог Сергій.

На його інтернатуру випав коронавірус. Це для лікаря його спеціалізації було ще гірше, аніж війна, каже хлопець. "За місяць 86 людей я поховав. Морально важко було, бо ти з людиною спілкуєшся, а через вда дні її інтубуєш, а через три дні - ховаєш", - згадує. На фронті ж працювати доводиться під обстрілами артилерії та "Градів"

Його напарник Сашко тепер лише зрідка згадує, що колись малював. Втім, кожен малюнок в блокноті відволікає від поранених та ворожого вогню. Він присвятив війні вісім років. Напередодні повномасштабного вторгнення встиг одружитися. Найважче для нього, каже, коли сам знову воюєш та евакуєш, а родина залишаєтсья під обстрілами.

Хлопці кажуть, що найкращий час в їхній гарячій схованці: коли роботи немає і доводиться чекати.

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