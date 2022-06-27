Допомога Україні, але без перетину "червоних" ліній: про що домовилися на саміті G7

Допомога Україні, але без перетину "червоних" ліній: про що домовилися на саміті G7

На саміті "Великої сімки" домовилися посилювати тиск на РФ. А Володимиру Зеленському пообіцяли нове озброєння для України.

"Велика сімка" оголосила про нові санкції проти Росії, які цілитимуть по оборонпрому країни-агресорки – тій галузі, занепад якої може зупинити війну. У Німеччині триває саміт лідерів найпотужніших економік світу. Й сьогодні в онлайн режимі там виступив президент України. Зустріч відбувалася за зачиненими дверима.

Наразі відомо, що Зеленський закликав "Сімку" допомогти розблокувати українські порти для експорту зерна, надати Україні системи протиповітряної оборони та зосередити усі зусилля, аби війна закінчилася до кінця цього року.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На саміті, що відбувається нині в баварських Альпах, домовилися посилювати тиск на агресорку. А Володимиру Зеленському пообіцяли нове озброєння для України.

Є чимало офіційних подробиць закритої розмови Володимира Зеленського з лідерами провідних економік світу. Але, як завжди, коли йдеться про такий рівень розмов, – повідомлення неофіційні.

Український президент запросив у колег системи протиповітряної оборони, – до цього моменту надавали виключно радянські. Тобто менш ефективні. Але потрібні сучасні – вони прикриють український тил від російських ракет та дозволять запустити економіку, аргументував президент.

На його запит, який, в принципі, звучав не вперше, відгукнулися США. В адміністрації Джо Байдена сьогодні офіційно підтвердили: сучасні ППО Україна матиме.

Вони увійдуть до нового пакету американської військової допомоги, який ще включатиме артилерійські снаряди та системи контрбатарейної боротьби. Весь перелік розкриють, коли пакет схвалять, повідомив радник американського президента. Чекає, що цього тижня.

Нові санкції проти Росії: про що домовилися на саміті Великої сімки

Зеленський говорив, що підтримку вкрай необхідно посилити, бо зараз не найсприятливіші умови, щоб вести, наприклад, переговори, і сісти за стіл – із сильною позицією. Це вже неофіційна інформація, яку надає агентство Reuters із посиланням на свої джерела у Єлисейському палаці.

І лідери сповнені рішучості підтримку продовжувати. Сьогодні розписалися у спільному комюніке, що вона буде безстроковою. Але – без перетину "червоних" ліній, які ще на початку війни окреслили.

"Ми єдині в нашій підтримці України проти російської агресії, і ми зрозуміли, що наші країни проводять спільну та узгоджену політику з цього питання. Ми обережно дивимося, як максимально допомогти Україні, але при цьому не допустити великого конфлікту між Росією та НАТО", – зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Закликав Зеленський і потужніше тиснути на Росію санкціями – до цього "Велика сімка" готова. У планах потужних світових демократій ударити по російському оборонпрому, а від розвитку цієї галузі, по суті, і залежить здатність Росії воювати.

США, зокрема, зобов'язуються ламати відповідні ланцюжки, щоб Росія не могла замінити втрачену на фронті техніку. А ще – обмежувати її промисловості доступ до західних технологій.

Ще далі йдуть чотири із семи країн впливового клубу. Канада, Японія, США, Британія вводять заборону на імпорт золота з Росії. І це позбавить її десятків мільярдів доларів прибутків, зазначав президент США. Поки що у Євросоюзі вивчають, чи можуть собі дозволити приєднатися до "золотого ембарго".

Але абсолютно всі тут готові безстроково підтримувати Україну, "стільки, скільки знадобиться" – під цим формулюванням розписалися у фінальній декларації саміту.

Нагадаємо, що лідери G7 на саміті висміяли диктатора Путіна.

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