Допомога Україні від США: Кулеба розповів про долю “мученицького” законопроєкту в Конгресі

Український міністр не наважується робити прогнози, коли саме буде ухвалене рішення Палати представників США.

Законопроєкт про 61 мільярд допомоги від США, який досі не можуть ухвалити в Конгресі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав “мученицьким”.

В ефірі ТСН.Тиждень він повідомив останні новини про долю цього важливого для України документа.

“Можна сміливо називати цей законопроєкт навіть не багатостраждальним, а “мученицьким”. Мали б за нього проголосувати”, - зауважив міністр.

Однак, за словами Кулеби, робити прогнози, коли це станеться, він не наважується.

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“У нас ситуація така. Від осені минулого року ми регулярно чуємо від США — і від демократів і від республіканців — що зрештою все буде добре, все буде проголосовано. Був нещодавно коментар спікера Джонсона, що ось — на цьому тижні, але рішення знову немає. Тому я вже нічого не загадую. Можу тільки сказати, що президент, його офіс, Кабмін, МЗС, всі хто можна, працюють на найрізноматніших напрямках для того, що це рішення було ухвалене”, - наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, за останньою інформацією, Палата представників США збирається розглянути фінансування допомоги Україні цього тижня - від понеділка, 15 квітня. Очікується, що це питання отримає переважну підтримку конгресменів.

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