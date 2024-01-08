Допомога Україні від США: заява Байдена та що каже спікер Палати представників про розмову з Зеленським

Лідерам обох партій Конгресу Сполучених Штатів вдалося домовитися про державний бюджет, а отже - уникнути нової загрози шатдауну, що означав би припинення фінансування уряду.

Про це повідомила власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

Байден закликав республіканців проголосувати за допомогу Україні

Президент Джо Байден у неділю ввечері подякував за це лідерам демократів в обох палатах Конгресу, а от республіканцям нагадав про необхідність розглянути також його запит про додаткове фінансування, який містить і продовження допомоги Україні. Втім спікер палати представників Майк Джонсон в інтервʼю каналу CBS заявив - йому так і не поклали на стіл угоду щодо південноамериканського кордону, яка на вимогу республіканців є передумовою для голосування за кошти для України.

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

"Ідучи на різдвяні канікули, законодавці обіцяли не припиняти переговорів щодо кордону. Втім після свят угода між республіканцями та демократами так і не зʼявилася. Принаймні спікер палати представників Майк Джонсон стверджує - її і досі немає", - каже Ольга Кошеленко.

Заява Донсона про нібито розмову із Зеленським

Джонсон із групою республіканців минулого тижня зʼїздив на американський кордон із Мексикою, де кількість нелегальних мігрантів лише зросла останніми тижнями. Республіканці вимагають закрити кордон наглухо - це стало однією із головних їхніх виборчих вимог.

Якщо демократи на це не підуть, вони відмовлялися голосувати не лише за кошти для України, але й за бюджет Сполучених Штатів - тож від 19 січня держустанови знов могли опинитися перед загрозою припинення фінансування. Але у неділю лідери конгресу таки досягли угоди щодо бюджету, щоб уникнути шатдауну.

"Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози зупинити уряд і здійснити свій основний обов’язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включаючи мій запит на додаткове фінансування. Час діяти", - йдеться у заяві Байдена.

У недільному інтервʼю телеканалу СВS спікер Джонсон, який є третьою посадовою особою в країні, а отже має доступ до усіх даних розвідки, каже - його ставлення до питання фінансування України незмінне: Путін - диктатор і він має зазнати поразки, але Америка насамперед.

Майк Джонсон. Фото: Х/RepMikeJohnson

Джонсон стверджує, ніби у приватному спілкуванні президент Володимир Зеленський сказав йому, що нове фінансування Україні потрібне не пізніше лютого. На уточнення ведучої, чи впорається Конгрес до того часу, чіткої відповіді Джонсон не дає.

"Він сказав під час зустрічі, а потім в інтервʼю національним ЗМІ після нашої зустрічі, що може отримати додаткове фінансування найпізніше у лютому. Він не потребував його в грудні, як натякав Білий дім", - заявив той.

Шаланда Янг, чиновниця Білого дому, відповідальна за бюджет, нагадала минулого тижня: наприкінці грудня США відправили Україні останній допомоговий пакет на 250 мільйонів, і не зможуть більше нічого вдіяти, допоки конгрес не ухвалить нове фінансування. Якийсь час, за її словами, Київ зможе протриматися на допомозі з Європи. Але американські гроші також потрібні - наголосила вона. Вже не кажучи про поганий сигнал світовій коаліції на підтримку України, який Сполучені Штати надсилають своїм зволіканням.

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