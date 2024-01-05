Допомога від США: як вплине відсутність фінансування на валютний ринок України — представник НБУ

Член Ради НБУ Василь Фурман висловив сподівання на те, що Україна отримає цього року від США обіцяні 11,8 мільярдів доларів.



Про це він говорив в ефірі "1+1".

Представник Нацбанку зауважив, що він чув заяву Державного департаменту США про військову допомогу, яка не надаватиметься на рівні 2022-2023 років.

"Я чув ці заяви. Там мова не йшла про фінанси чітко, там мова йшла більше про зброю”, - зазначив Василь Фурман.

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Також він наголосив, що головне рішення будуть ухвалювати в Конгресі США.

“Ми дуже надіємося, що в цьому році отримаємо від них обіцяні 11,8 мільярдів доларів", сказав член Ради НБУ.

Василь Фурман мав на увазі додаткове фінансування на суму 11,8 мільярда доларів для бюджетної підтримки України, яке є частиною запиту Байдена на додаткове фінансування безпекових потреб Україні на суму 61,4 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пояснив, що з контексту заяви речника Держдепу Метью Міллера зрозуміло, що він мав на увазі трансформацію допомоги лише після того, як Україна зможе самостійно задовольняти свої потреби.

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