Допомога від держави: як отримати 50 000 на малюка, кому дадуть 12 000 і як забрати свої «медичні» 2000 гривень

Хто в Україні може отримати допомогу / © Фото з відкритих джерел

В Україні у 2026 році, незважаючи на війну, стартували, оновились або продовжуються вісім соціальних програм.

Сайт ТСН.ua підготував їх перелік, своєрідну «шпаргалку», у якій ми розповідаємо, хто і що може отримати від держави, і на які цілі ці гроші можна витратити. Також експерт Економічного дискусійного клубу, заслужений економіст України Олег Пендзин проаналізував плюси і мінуси кожної нової чи оновленої виплати.

Підвищуємо народжуваність: 50 тисяч гривень за немовля

З 1 січня при народженні першої та кожної наступної дитини батьки отримують одноразово 50000 грн. Раніше було 41280 грн, але вони виплачувалися так: одразу 10 320 грн і помісячно по 860 грн протягом наступних 36 місяців.

Документи на виплату можна подати через застосунок «Дія» або звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ), Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) чи надіслати заяву поштою до органу соцзахисту (офіс Мінсоцполітики). Через «Дію» звернення можна оформити лише у перші 30 днів після народження дитини, через ПФУ тощо — протягом 12 місяців.

Пакет документів онлайн («Дія»):

номер медичного висновку про народження — видає лікар у пологовому будинку;

кваліфікований електронний підпис (КЕП) одного з батьків для завірення заяви;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN — спеціальний рахунок для соцвиплат, відкритий на ім’я того з батьків, хто подає заяву.

Пакет документів офлайн (ПФУ тощо)

заява одного з батьків;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN;

довідка про реєстрацію місця проживання, якщо у вас паспорт у формі ID-картки.

Олег Пендзин (О. П.): “ідразу зазначу: і ця виплата, і всі інші фінансуються за рахунок зарубіжних надходжень коштів. Не буде коштів — не ясно, за рахунок чого держава виконає свої обіцянки. Є питання щодо контролю за цільовим використанням такої великої суми як одноразове надходження 50 тис. грн. Основний контроль за використанням цих коштів держава покладає на Національну соціальну сервісну службу та банки. Але, на мою думку, цього недостатньо. Повинна бути технічна можливість блокування підозрілих проплат, наприклад, перерахування коштів з даного соціального рахунку іншим особам».

Виплати на дітей: це ще не всі!

Після отримання одноразово 50 тис. грн, родина матиме щомісячно 7000 грн на дитину до досягнення нею 1 року. Також автоматично перерахують виплати сім’ям, де є діти, народжені у 2025 році: замість 860 грн платитимуть по 7000 грн щомісячно, поки маляті не виповниться рік.

Для родин з дітьми від 1 до 3 років запрацювала програма єЯсла. Її мета — допомогти батькам поєднувати догляд за дитиною з роботою або навчанням. Ця програма збільшує попередні щомісячні виплати з 860 грн до 8000 грн (для дітей з інвалідністю 12000 грн) батькам, які обоє вирішили повернутися до роботи на повний робочий день або на навчання.

Заяву на участь можна подати через «Дію» або через сервісні центри ПФУ. Отримані гроші мають цільове призначення і можуть бути використані (безготівково) лише для оплати послуг няні, приватного дитячого садка, персонального асистента (для дітей з особливими потребами).

Олег Пендзин: Зауваження до програми єЯсла: мені здається недостатньою виплата у 8000 грн. Навряд чи можна знайти сертифіковану няню або приватний дитсадок за такі гроші, потрібно приблизно вдвічі більше. Але половина суми від держави — теж добре.

«Пакунок малюка» став більшим

У 2026 році «Пакунок малюка», тобто набір речей, необхідних у перший рік життя немовляти, подорожчав, тепер він коштує 8451 грн (+762 грн або 10%). Зросла кількість товарів, що мають найбільший попит: додано більше теплого одягу, пелюшок та збільшено розмір пледа. До пакунка тепер входить практичний посібник для батьків «Від народження до року».

Подати заяву на отримання «Пакунка малюка» можна з 36-го тижня вагітності або протягом 30 календарних днів після народження. Якщо батьки обрали пакунок, його видадуть у пологовому будинку одразу після народження дитини.

Для оформлення грошової компенсації необхідні:

- Заява (заповнюється онлайн у «Дії» або особисто в органах соцзахисту/ЦНАП);

- Паспорт одного з батьків та ідентифікаційний код;

- Свідоцтво про народження дитини;

- Довідка з пологового будинку про те, що ви не отримували натуральну допомогу (бебі-бокс).

Також потрібно відкрити картку «Пакунок малюка» в одному з уповноважених банків. Як і раніше, кошти з цієї картки можна витратити лише безготівково на дитячі товари (одяг, засоби гігієни, харчування) та на товари для породіль у магазинах, які приєдналися до проєкту «Пакунок малюка» (перелік є на сайті Мінсоцполітики).

За даними Мінсоцполітики, у 2025 році понад 80% батьків обирали саме гроші. ТСН.ua поцікавився у двох молодих мам, які зробили різний вибір.

Катерина з міста Корсунь-Шевченківський обрала «Пакунок».

«Це зручно, все необхідне є відразу, майже сто предметів, не треба витрачати час на пошуки, та й вибір дитячих речей у нашому місті невеликий, — розповіла нам Катерина. — Купувати все вроздріб напевно вийде дорожче, ніж те, що є у „пакунку малюка“.

Киянка Ганна з чоловіком взяли гроші.

«У нас це третя дитина, тому є „спадщина“ від старших, — аргументує Ганна. — Хочемо придбати те, що нам справді необхідне, від конкретних виробників підгузків, одягу тощо, які не входять до стандартного набору. Нехай буде дорожче, але якісніше, бо цю програму підтримують багато відомих світових і українських брендів».

Олег Пендзин: «Ця програма працює давно і довела свою ефективність. Очевидно, що збільшення асортименту і суми компенсації тільки їй на користь. Мінусів не бачу».

"Пакунок школяра": На що вистачить

Торік стартував пілотний проект «Пакунок школяра» для багатодітних і малозабезпечених родин, у 2026 році він продовжений і розширений. На відміну від «Пакунка малюка», це не набір товарів для навчання, а гроші на їх купівлю. Тепер ними можуть скористатися батьки всіх першокласників, які починають навчання в школах України незалежно від форми навчання (офлайн чи онлайн) і доходів родини. Якщо першокласників двоє чи більше, виплата нараховується на кожну дитину в повному обсязі — по 5000 грн. Для учнів за кордоном програма не діє.

Як скористатися:

При оформленні першокласника в школу треба подати заявку, очікується, що заявки прийматимуть з літа поточного року. Далі аналогічно іншим держпрограмам: прийде сповіщення в «Дії», після підтвердження заявки відкривається спеціальна карта, на яку зарахують 5000 грн (у пілоті було 2000 грн). Гроші можна витратити лише на товари з спеціальним кодом (книжки-зошити, канцелярія, рюкзаки, шкільна форма і так далі).

Олег Пендзин: «Поки складно сказати, наскільки популярною буде ця програма. Швидше за все, нею користуватимуться менш заможні сім’ї, хоча право мають усі, в кого є першокласники. Сума у 5000 грн невелика, наприклад, рюкзак коштує від 1500 грн. Тому очевидно, що її не вистачить на все необхідне для нового школяра».

"Скринінг 40+": всі на перевірку здоров’я

З 1 січня діє нова національна програма скринінгу здоров’я (масового профілактичного обстеження) людей віком від 40 років. На неї всі, кому 40+, з 1 січня можуть отримати 2000 грн на проходження комплексного медичного обстеження.

Як отримати гроші:

Запрошення приходить у «Дію» автоматично на 30-й день після дня народження, якщо людині виповнилося 40 або більше років. Після підтвердження участі кошти зараховуються на спеціальну «Дія.Картку» протягом 7 днів. Гроші не можна зняти готівкою або купити будь-що інше, оплата пройде тільки за медичні послуги в закладах (державних, комунальних чи приватних), що співпрацюють з НСЗУ — національною службою здоров’я України.

Що входить:

Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та оцінку ментального стану (внутрішнє самопочуття). Обстеження включає вимірювання тиску, індексу маси тіла (співвідношення зросту і ваги); лабораторні аналізи: загальний аналіз крові, перевірка рівня цукру та холестерину; опитування щодо способу життя та психологічного самопочуття; консультація лікаря за результатами аналізів для оцінки ризиків. За поясненням фахівців НСЗУ, пункт щодо ментального стану включили тому, що після 40 років, особливо в умовах тривалого стресу в Україні, зростає ризик вигорання, депресій та тривожних розладів, які напряму впливають на фізичне здоров’я (гіпертонія, інфаркти тощо).

Де проходити:

У будь-якій клініці, навіть приватній, за умови, що вона включена до переліку НСЗУ для цієї програми. Якщо у вас немає «Дії», можна відкрити банківську картку зі спеціальним рахунком, потім звернутися до ЦНАП.

Олег Пендзин: «30 і більше років тому це називалось „професійний огляд“ і проводилось на підприємствах примусово, регулярно і безкоштовно. Очевидно, що сума у 2000 грн мізерна і швидше потрібна, аби спонукати 40-50-річних звернути увагу на своє здоров’я».

«Зимова підтримка» та інші

Програма «Зимова підтримка» завершується, нові заявки не приймаються, дедлайн був 24 грудня 2025 року. Нею скористалися близько 18 млн українців, це рекордна цифра. Наразі виплачують по 1000 грн тим, хто подав заявки після 16 грудня 2025 року. Нагадаємо: гроші безготівкові, використати їх можна до 30 червня на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, вітчизняних продуктів, донати на ЗСУ.

Програма «3000 кілометрів Україною» триває. Вона дозволяє українцям отримати не більше чотирьох безкоштовних подорожей сумарною протяжністю до 3000 км на внутрішніх маршрутах "Укрзалізниці". Враховуючи, що кількість безкоштовних квитків не більше 10% від загального обсягу місць на рейсах, реально нею скористатися в непікові періоді — січень, лютий, жовтень листопад.

Програма «Національний кешбек» продовжується, але через велику кількість учасників виникають тимчасові затримки з виплатами. Нагадаємо: це держпрограма, де ви отримуєте 10% від покупки товарів українського виробництва (крім підакцизних — алкоголь, тютюн) на спеціальну картку через «Дію». Накопичені кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги, квитки, транспорт, спорт чи задонатити на ЗСУ.