"Допоможіть повернути доньку!": як живе та кого проклинає найстарша породілля України

79-річна мати 13-річної дівчини з Чернігова не полишає думки повернути дитину до себе.

Донька найстаршої породіллі України, 13-річна чернігівчанка Анна Підвербна попри минулі гучні скандали та суди зі своєю 79-річною мамою Валентиною Підвербною, час від часу приходить провідувати останню, хоча і мешкає вже біля року в іншій родині.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли сусіди Підвербної-старшої, які мимоволі стають очевидцями цих зустрічей.

"Аня приходить до Валентини Григорівни, я бачила дівчинку неодноразово. Аня виглядає досить охайно, помітно схудла. Влітку був випадок, коли Аня в черговий раз прийшла, але щось спілкування у неї з мамою, як я зрозуміла, не склалась. Аня пішла на вулицю за тією жінкою, у якої вона зараз мешкає, а Валентина Григорівна слідом вибігла на вулицю та почала кричати: "Допоможіть повернути доньку", — розповіла ТСН.ua одна з сусідок Підвербної-старшої.

За словами жінки, час від часу в будинку чутно, як Валентина Підвербна голосно плаче у себе в квартирі, а потім кричить.

"Знаю, що під час одного з візитів Аня розповіла своїй мамі, що їй добре в іншій родині, розповіла про те, що нещодавно відвідувала зоопарк", — розповіла нам сусідка Підвербної.

За її словами, днями Підвербна-старша привернула до себе чималу увагу тим, що більше 10 разів поспіль на когось кричала у своїй квартирі.

"Вона дуже голосно повторювала комусь: "Будь ти проклята. Ви не цікавитесь, як я живу, можливо, я померла". Склалось таке враження, що в квартирі вона була не одна або розмовляла з кимось по телефону. Коли вона одна вдома, то такого не спостерігається. Можливо, її хтось провокує розмовами про доньку", — додала сусідка Підвербної.

Очільник Чернігова Олександр Ломако, який загально обізнаний про історію Анни Підвербної, в коментарі для ТСН.ua коротко розповів, що дівчина продовжує жити в новій родині і, за його інформацією, у дитини все добре.

Як виявилось, днями в соцмережі з’явилось відео, на якому одна з релігійний організацій Чернігова (ймовірно, її відвідує жінка на ім’я Олена, яка тепер опікується Анною – Ред.) оприлюднила коротеньке спілкування Ані з представницею цієї церкви.

Анна Підвербна (в центрі) разом з Оленою, яка нею опікується, відповідають на питання про те, за що вони вдячні Богу в цьому році. Скріншот з відео з соцмережі.

"Я дякую Богові за Олену. Ще дякую Богові за операцію на очах. Дякую", — посміхаючись, сказала Анна Підвербна жінці, яка запитала у неї і у Олени про те, за що вони вдячні Богу в цьому році.

Найстарша породілля та її донька: що про них відомо

Про Анну Підвербну та її матір стало відомо у лютому 2011 року. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї – дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.

Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня минулого року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

А в червні цього року Валентина Підвербна в коментарі для ТСН.ua висловила думку про те, що якщо б у неї була можливість, то вона б народила ще одну дитину.

"Із задоволенням народила би ще одну дитину. Хочу. Аня би повернулась до мене нянчити дитину. Але в мене немає грошей на це (процедуру штучного запліднення – Ред.)", — розповідала нам Підвербна-старша.

Своєю чергою лікар, який 13 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав ТСН.ua, що після скандалу з цією породіллю репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким більше 55 років. Від офіційних коментарів лікар відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної тривали судові розгляди.

Щемлива історія: народила вдома, бо сніг замів усе

Раніше повідомлялось про те, що 13-річна донька найстаршої породіллі Підвербної переїхала до нової родини.

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