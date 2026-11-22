Микола Сидоренко / © ТСН

Реклама

Він загинув, але його позивний продовжує рятувати життя. Дружина полеглого захисника Миколи Сидоренка мріяла, щоб ім’я її коханого знову повернулося на передову. Тепер наземний роботизований комплекс «Кейдж» евакуює поранених із найнебезпечніших ділянок фронту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Реклама

Історія кохання з 14 років і служба в полку «Сафарі»

З моменту загибелі її чоловіка минуло майже два роки, а Юлія зберігає все до найменшої дрібниці.

Реклама

Юлія Сидоренко: «У мене навіть на поличках все лежить — труси, шкарпетки, футболки. Я не можу — це наче викинути його з життя, відпустити. Все так і залишається, тільки його фізично немає».

Вони були разом із 14 років — тобто все свідоме життя. На початку повномасштабного вторгнення Юлія просила бути поруч, бо була вагітна. Коли доньці виповнилося пів року, а старшому сину — два, чоловік пішов у військо добровольцем.

Микола з дитинства мріяв стати поліцейським. Коли пройшов відбір у штурмовий полк «Сафарі» бригади Національної поліції «Лють», його мрія здійснилася, каже Юлія.

Юлія Сидоренко: «Він дуже пишався тим, що він саме в „Сафарі“ — це як елітний полк, він був дуже щасливий».

Реклама

Сім місяців на гарячому Торецькому напрямку: спочатку штурмові бої, потім повітряні баталії на позиції пілота БпЛА. Він обіцяв приїхати у відпустку на перший день народження доньки. Але Микола до неї не дожив. Пішов підмінити тих, хто був довго на позиції. Її координати вже знав ворог. Микола Сидоренко отримав поранення і загинув від крововтрати. Йому назавжди залишилося 29 років.

Татуювання на пам’ять та допис у Threads, що здійснив мрію

«Кейдж» — так Миколу називали друзі у дитинстві. Під позивним «Кейдж» пройшов останній надважливий етап його життя. «Кейдж» — тепер вибито на її шкірі назавжди.

Юлія Сидоренко: «Тут сховано „Кейдж“, і переплітається у вічність наш зв’язок навічно».

Діти занадто маленькі, щоб закарбувати в пам’яті свої спогади про тата. Але за ці спогади тепер відповідає їхня мама.

Реклама

Юлія Сидоренко: «Міша знову спитав, де тато. Я сказала, як є: „Тато наш герой, він пішов захищати, але його сердечко вже не працює, проте він завжди буде жити у ваших сердечках“. Ми їздимо на кладовище, вони тата цілують, татові махають: „Привіт, тату“. Ми їздимо вітати його з днем народження, возимо його нагороди».

Юлія усі два роки думає, як продовжити пам’ять про чоловіка. У голові перебрала безліч варіантів. І якось написала у Threads, що мріє, аби наземні роботизовані комплекси, що рятують поранених із поля бою, мали не лише технічні номери та назви, а хоча б один із них на своєму борту носив позивний «Кейдж»: «Нехай одного дня „Кейдж“ знову буде на передовій. Але тепер — щоб рятував життя наших хлопців».

Цей допис у Threads побачив Володимир із Першого медичного батальйону. Не минуло й доби, як на НРК був нанесений позивний «Кейдж».

Юлія Сидоренко: «Уже на наступний ранок Геннадій мені написав, що вже нанесли напис».

«Засіб останньої надії»: як робот «Кейдж» рятує поранених

У Першому медичному батальйоні НРК активно використовують для евакуації поранених. На їхній базі створений комплекс «МАУЛЬ». Один із них тепер і промаркований позивним її чоловіка.

«Генік», командир роти БПС Першого медичного батальйону: «Це засіб останньої надії. Часто ці люди втратили багато крові, вони непритомні, і якщо їм не буде надана за кілька годин допомога — вони загинуть. І це для них шанс».

Останній шанс — додає Олександр. Саме він був першим врятованим «Кейджем». Осколком міни йому відірвало ногу. 12 днів Олександр виходив із позицій, ховаючись від FPV-дронів, бо евакуаційний транспорт туди заїхати не міг. Частину шляху його тягнули побратими, частину він повз самотужки, але сили скінчилися.

Олександр, врятований військовослужбовець: «Я вже відчував, що не зможу повзти».

На його куксі починалася гангрена. А це означало, що порятунок іде на години.

Олександр, врятований військовослужбовець: «Такий стан був, що вже сильно було боляче і важко психологічно. Я б сам уже не дійшов».

На відео його порятунку — НРК із позивним «Кейдж» маневрує розбитими шляхами Донеччини і під’їжджає до Олександра: побратими кладуть його у капсулу, і «Кейдж» рухається у зворотний бік. Пораненого швидко доправляють до лікарні, з коліс забирають в операційну, роблять реампутацію, починають терапію, щоб інфекція не розповсюдилася організмом.

Після цього Юлія отримала повідомлення: «Засіб із позивним „Кейдж“ успішно завершив свою першу місію… До наступних оновлень».

Три бойові виїзди та майбутній «полк Кейджів»

НРК «Кейдж» зробив уже три виїзди.

«Генік», командир роти БПС Першого медичного батальйону: «Третій хлопчик був важкенький, у нього була пробита легеня».

І сам НРК під час третьої місії кілька разів підірвався на мінах, але поранений довезений і врятований. Роботизований комплекс став на ремонт, але невдовзі «Кейдж» знову повернеться на передову.

«Генік», командир роти БПС Першого медичного батальйону: «Дуже гідне бажання дружини, яка втратила найголовніше — свого чоловіка, який служив у дуже гідному підрозділі. Ми з ними перетиналися, ми евакуювали їхніх поранених, ми просили їхньої допомоги — „Лють“ і „Сафарі“ були відкриті до цієї допомоги. Нам хотілося це зробити».

На командному пункті Першого медичного батальйону висить коротка довідка, написана від руки: «Микола Сидоренко — капітан поліції. Позивний „Кейдж“. Полк „Сафарі“. Бригада „Лють“. Загинув о 6:30. Але назавжди в строю».

Юлія Сидоренко: «За позивним стоїть не просто слово, а його цінності, його шлях, його історія. Я хочу, щоб його пам’ятали всі. Наче то він знову живе, наче він продовжує свій шлях — те, що було для нього цінно».

Юлія чекає, поки НРК відремонтують і «Кейдж» знову буде рятувати поранених. Також один із виробників запропонував їй на честь чоловіка назвати навчальний комплекс.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 20 ЛИСТОПАДА | МАРАФОН «ЄДИНІ НОВИНИ» НАЖИВО

Новини партнерів

Новини партнерів