Дорофєєва та Кацурін і Дантес та Кацуріна: заплутана історія кохання друзів і таропрогноз

У березні цього року зіркове подружжя співаків Надя Дорофєєва та Володимир Дантес ошелешили фанів, оголосивши про розлучення після шести років шлюбу.

Невдовзі артистка зізналася, що почала стосунки з ресторатом Мішею Кацуріним. Тим часом, Вова почав інтригувати ймовірним романом з колишньою Міші – Дашею Кацуріною.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі заплутану історію кохання чотирьох друзів і таропрогноз від вікканської жриці Олени Кузьмич.

Розлучення Дорофєєвої з Дантесом та Кацуріних

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Подружжя артистів вирішило розійтися ще до початку повномасштабної війни. Але через жахливі події в Україні екси відклали публічне оголошення прихильникам. Втім, довго приховувати своє рішення співаки також не хотіли, тому шокували усіх новиною 18 березня.

"Ця історія розпочалася 5 серпня 2011 року у потягу. Двоє молодих людей, у яких все ще попереду, зустрілися і покохали одне одного від першої секунди. До початку лютого 2022 року вони дуже багато досягли. Стали найкрасивішою парою шоубізнесу, їхні стосунки стали прикладом для багатьох. Ця пара стала найріднішими людьми одне одному, вони найближчі друзі. Такими вони залишаються. Єдине... вони просто тепер не разом", - написала тоді Надя.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вже наступного дня, 19 березня, оголосили про розлучення ресторатори Даша та Міша Кацуріни, які виховують двох спільних дітей – 6-річну доньку та однорічного сина.

"Розійшлися з Дашею. Це були оху**ні 7 років! Встигли прожити за цей час кілька життів. Розлучаємося добрими друзями, партнерами та батьками наших прекрасних дітей" – оголосив Михайло.

Міша та Даша Кацуріни / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Подейкували юзери, що Надя зійшлася із ексколегою за гуртом "Время и Стекло" Позитивом, який минулого року також став холостяком.

Але пізніше у ЗМІ стала ширитися інформація, що Дорофєєва закрутила роман із Кацуріним. Втім, пара не підтверджувала і не спростовувала ці чутки. Цікаво, що Дантес з Дорофєєвою та Кацуріни дружили сім'ями і разом подорожували.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Початок стосунків Наді та Міші і "роман" Вови та Даші

На початку квітня Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна заскочили разом у Барселоні. Вони обіймалися посеред вулиці, але особисто повідомляти про своє щастя ще не квапилися.

Зі свого боку, Дантес прокоментував чутки про те, що колишня пішла від нього заради Міші.

"Це точно, що вона не пішла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться. Якщо вони будуть разом, то круто. Це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші", — поділився він у програмі "Сніданок з 1+1".

Вже згодом Вова і Даша почали світитися у сторіс одне в одного. Вони не приховували, що активно проводили свій час разом.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Фото: instagram.com/vladimirdantes

21 червня Дорофєєва вперше офіційно представила свого бойфренда. Зірка підтвердила чутки про те, що зустрічається з Михайлом Кацуріним, опублікувавши світлину, на якій позує в обіймах нового обранця. "Разом", – коротко підписала фото вона.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Далі ж у юзерів склалося відчуття, що Надя з Мішею і Вова з Дашею повторюють одне за одним, публікуючи подібні світлини.

Зокрема, одного дня ексдружина Кацуріна розмістила фото, де була зображена у спідньому поки Дантес заплітає їй косички. Тоді вони разом приїхали до Ізраїлю.

Даша Кацуріна і Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Вже наступного дня Надя похизувалася, яка ідилія панує у їхніх з Кацуріним стосунках. Виконавиця опублікувала фото, на якому Міша ніжно її цілує.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Або ж, не так давно ексдружина Міші Кацуріна – Даша – замилувала кадром, де Дантес бавить її однорічного сина.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Цікаво, що цей знімок тепер прикрашає заставку на її мобільному телефоні. А встановила цей знімок на її телефоні донька Олександра: "Просто сьогодні Саша сама змінила обкладинку мого телефону і я дуже зраділа".

Пізніше вже Міша показав, як кохана бавиться з його донькою. Пара сходила до ресторану разом із 6-річною Сашею та однорічним Іваном. Поки Міша годував малюка, Надя дуркувала з дівчинкою.

Фото: instagram.com/misha_katsurin

Наскільки будуть міцними стосунки Наді та Міші та чи дійсно Вова разом із Дашею, покаже час. Тим часом, вікканська жриця, тарологиня Олена Кузьмич, яка щодня робить прогноз на ТСН.ua, ексклюзивно для сайту зробила таропрогноз за картами щодо стосунків цієї відомої четвірки.

Таропрозноз Олени Кузьмич

Повну версію читайте в нашому матеріалі.

Наскільки довговічні стосунки Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна?

– Через те, що в Україні війна і в нас дуже багато рандомних подій, які впливають на прогнозування подій за допомогою Таро, цей час прогнозування обмежений. Але, якщо говорити про те, який воно має вигляд, то у нього дуже світлий, позитивний розклад. Це любов. Якщо сказати англійською, це full in love, це fall in love. Дуже багато карт, які говорять про кохання, закоханість, трепетне ставлення одне до одного, ніжність, доволі глибокі почуття. Дорофєєвій дуже подобається Міша як чоловік, як лідер, як особистість. Вона, можливо, знайшла в ньому те, чого їй не вистачало в попередніх стосунках.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Чи справді у Дантеса та Кацуріної роман? Можливо вони разом заради розваги чи піару?

– Вони зійшлися на тому, що вони дуже розумні і у них обох були розбиті серця. Я би не сказала, що це таке кохання-кохання. Вони подобаються одне одному інтелектуально. Плюс, для Кацуріної Дантес – це чоловіче плече на заміну її чоловіка. Якщо в попередньому розкладі Наді і Міші багато любовних карт, і вони вже будуть гратися, як їх реалізують в реальному житті, то в цієї пари фактично немає любовних карт, які б вказували на якийсь зв'язок. Я би сказала, що ці стосунки – зійшлися дві самотності і зрозуміло, що це можна було використати для піару. Чи будуть вони разом далі – час покаже.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Яка ймовірність того, що Дантес і Дорофєєва знову будуть разом?

– Більше за все, що вони можуть зійтися, але це не будуть вже стосунки, це буде суто секс. А щодо карти кохання – вони перевернуті. Тобто, я не думаю, що це будуть якісь тривалі стосунки чи ще щось. Щодо того, чи можуть вони зійтися – якщо Дантес знову опиниться на коні, то Дорофєєва зверне на нього набагато більшу увагу. Але Володимир має бути геть суперчоловіком, щоб вона знову віддала йому своє серце.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Чи будуть знову разом Даша та Міша Кацуріни?

– Вони можуть зійтися лише в тому випадку, коли вони обоє стануть дуже сильними, сміливими та дуже фінансово забезпеченими. Шанс є, але він мінімальний, тому що немає любовних карт.

Міша і Даша Кацуріни / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Втім, Олена наголосила, що карти Таро – не догма.

"Це ніби фотографія моменту на Polaroid. Якщо подивитися за тиждень, то ситуація зміниться, тому що ми щодня ухвалюємо якісь рішення і відповідно, все змінюється у нашому житті. Ми самі робимо свою долю, а карти Таро – лише якісь підказки", – зазначила вона.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, езотерикиня Олена Кузьмич пропонує вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку на період осетрової суперповні 2022 року. Так, 12 серпня Ракам говорити слід лише про те, що змінює тишу на краще.

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