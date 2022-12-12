"Дорога може бути коротшою": очільник МЗС Естонії назвав умови вступу України до НАТО та ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу оцінив перспективи вступу України до НАТО та ЄС та назвав умови, від яких залежатиме членство.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, за словами очільника МЗС Естонії, Україна стане членом НАТО, але це точно відбудеться не завтра.

"Це залежить від консенсусного рішення країн-членів. Але, я вже говорив, що це не питання "чи" (це станеться - ред.), це питання "коли" й "як". Тому що, "чи" — ми б вже могли бачити Україну, як майбутнього-члена НАТО, і на це питання вже була дана відповідь 14 років тому в комюніке лідерів країн-членів НАТО Бухарестської зустрічі. Але, "коли" й "як", — це вже домашня робота нашого покоління західних політиків зробити це. І, звичайно, кожен прекрасно розуміє, українці розуміють, всі країни-члени НАТО розуміють, що це питання не постане буквально завтра. Але це питання, як ми кажемо, на столі. І, якщо ми говоримо, якщо хтось скаже, що ми не маємо ескалювати ситуацію, говорячи про членство України в НАТО, думаю, що це надасть насправді якусь активність Путіну. І це буде докорінно помилковим сигналом. Бо, ще одне з виправдань того, чому Путін розпочав цю війну, насправді полягає в тому, щоб уникнути можливості України мати власні варіанти майбутнього бачення безпеки", - говорить Рейнсалу.

Що стосується вступу до ЄС, то за словами естонського міністра, членство України залежить від політичного консенсусу країн-членів і це довга дорога.

"Знову ж таки, я впевнений, що влада України буде сповнена рішучості дотримуватися всіх цих семи пунктів, встановлених Єврокомісією (для старту перемовин щодо вступу України в ЄС - ред.). Але одне – це адміністративні питання, технічна робота, яка має бути об'єктивно виконана. Але інше, першочергове питання, - це завжди політична воля. Політична воля громадян України є дуже чіткою. Зараз є дуже важливим також мати консенсус, політичну волю країн-членів ЄС. І це довга дорога. Естонія це добре пам'ятає. Це потребувало від нас років. Але також дуже важливо говорити про перші кроки, які ми вже можемо зробити, щоб почати технічні перемовини щодо розділів (членства України в ЄС - ред.) між ЄС, між Єврокомісією та Україною вже наступного року. І це питання, які Естонія рішуче підтримує. І так вважають багато країн. І це, я вважаю, дуже важливо продовжувати робити на цьому шляху крок за кроком", - наголосив Рейнсалу.

Він також висловив впевненість, що Україна буде мати майбутнє в ЄС і завдяки підтримці "друзів" ця дорога для Києва буде коротшою. "Також можливо постануть політичні питання. Але є друзі на цьому шляху. Тому ця дорога буде коротшою. І, я впевнений, Україна буде мати майбутнє в ЄС", - переконаний міністр закордонних справ Естонії.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. 23 червня Європейська Рада на саміті у Брюсселі ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз. Він відкриває для України можливості, зокрема доступ до структурних фондів Європейського Союзу, кошти з яких будуть спрямовані на відбудову.

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