Дорога на море: журналісти ТСН виїхали до курортів, щоб проінспектувати шляхи перед затяжними і спекотними вихідними

Дорога на море: журналісти ТСН виїхали до курортів, щоб проінспектувати шляхи перед затяжними і спекотними вихідними

Інфраструктури немає і вже є черги на заправках.

Якою буде дорога до моря цьогоріч - ТСН традиційно на День Конституції і довгі вихідні влаштовує експеримент - вранці провели трьох журналістів із різних міст на українські курорти.

Олена Шворак із Кропивницького вирушила до Коблевого - це Миколаївщина. Оксана Солодовник із Сум до Кирилівки - це Запорізька область, а Антон Страшко із Києва їде на Одещину.

Кропивницький – Миколаївщина

За дві із половиною години знімальній групі вдалося здолати десь 160 кілометрів. Перші 100 з них кіровоградськими дорогами і більша частина шляху - майже ідеальна. Дорога рівна, машин ще небагато. На старих ділянках шляху всі ями залатані сумішшю під тиском, тож їхати достатньо комфортно.

Традиційно проблеми почалися вже на Миколаївщині. Власне це і не проблеми - тимчасові труднощі. Бо на межі областей якраз триває ремонт дороги. Тут стелять бетонку. Біля Ольгополя побудований об’їзд полями, десь до 5 кілометрів. Рух у реверсному режимі, працює світлофор.

Новини України: кореспонденти ТСН стартували традиційний експеримент із назвою "Дорога до моря"

Хороша новина для туристів: вантажівок на трасі немає, бо з Кропивницького всі машини вагою понад 10 тонн скеровують в об‘їзд через Кривий Ріг, а отже на дорозі переважно легковики, автобуси і загальна швидкість більш-менш стабільна. Зараз сухо, тож на об’їздах ніхто не застрягає. Лише дуже багато пилу.

У цілому після Возсіятського дорога нині ідеальна, хоча ще кілька років тому водії називали її пекельною. Отже 70 кілометрів до Миколаєва - це коли їдеш і не віриш власним очам. Однак якщо вірити навігатору, далі важкий відрізок, бо у самому Миколаєві ремонтують Варварівський міст. Об’їхати його ніяк не можливо. Водії пишуть, що стоять в заторах інколи годинами.

Суми-Кирилівка

Загалом шлях займає 630 кілометрів. Перші 250 км з Сум довелося долали за 4,5 години. Трішки затрималися під Тростянцем, через ремонтні роботи: там по-перше, швидкісні обмеження, а по-друге реверсний рух - пропуск по черзі однією смугою. А от Харківська траса вже два роки не дає приводів засмучуватись, адже ні ям, ні вибоїн. Щоправда є величезна проблема із інфраструктурою. До вбиральнь не підступитись.

Також доведеться змиритись із повною відсутністю Інтернету. Адже, щоб його «спіймати» доведеться з’їхати з траси.

Київ - Одеська область

Знімальна група, яка вирушила із Києва була наймасштабнішою, бо вирішили поїхати працювати і відпочивати одразу в шістьох – це і колеги і їхні друзі і зупиняться в Одеській області планують у наметовому містечку, яке розіб’ють на косі поблизу румунського кордону. Тож загальних шлях займає 650 кілометрів.

Виїхали вони двома машинами ще вдосвіта, близько 5 ранку, до 12 години для дня до Одещини залишалось трошки менше 100 кілометрів.

На трасі Київ-Одеса традиційно зустрічаються ремонтні дороги, але вже не в таких кількостях. Та по дорозі вже видно вервечку машин зі столичними номерами. Це утворює великі черги на заправках і для заправки авто і щоб поїсти.

Новини України: минули перші години традиційного експерименту ТСН "Дорога до моря"

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