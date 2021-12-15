Дорога на роботу: чому Київ "стоїть" у заторах та чи можна швидко дістатися до столиці з передмістя

Дорога на роботу: чому Київ "стоїть" у заторах та чи можна швидко дістатися до столиці з передмістя

До Києва щодня в'їжджає понад 400 тисяч автомобілів.

Понад 300 тисяч автомобілів в'їжджає до Києва щодня, крім них ще сто тисяч рухаються через місто транзитом. Роками транспортні фахівці говорять про те, як подібні транспортні колапси вирішували інші країни, зокрема належним громадським транспортом. Втім, наш віз і досі там.

Кореспондент ТСН провів експеримент - діставався сьогодні з передмістя до столиці. Як йому це вдалося, дивіться у сюжеті ТСН.19:30 за 15 грудня.

"Ранок, дістаюся на роботу. Я проживаю саме в передмісті, тож трохи про свій досвід. 33 кілометри до роботи. Найпоширеніший транспорт не лише від мене, а й з будь якого напрямку до столиці - маршрутки. Вони є. Їх ніби вдосталь, але ж бруд найчастіше дратує і мене. Я не скажу, що в кожній таке, але, на жаль, цього чимало. Між іншим згадаю, не рідкісне ігнорування карантинних норм пасажирами, а також кількістю людей у транспорті, від водіїв. Повертаючись до звичних недоліків, згадаю будівельний бум в останні роки у передмісті, а отже - перевантажені дороги", - розповідає кореспондент Сергій Моргун.

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Якщо років чотири тому відстань маршрутко він долав за 17 хвилин, то зараз буває 40-50 хвилин. Далі - метро, а потім ще 10 хв пішим ходом. Загалом виходить 1 год. 20-30 хв. У час пік - на 20-30 хв довше.

Могла б врятувати електричка. З декількох міст поряд Києва вона курсує, але з постійними перебоями в графіку, або браком вагонів. Існує всього декілька рейсів з новим рухомим складом, який закриває потреби пасажирів, лише частково.

Затори в Києві - як найшвидше дістатись з передмістя | Новини України

Дмитро Беспалов, експерт із транспортного планування каже, що подібні проблеми 20-30-40 років тому пережживали і в Європі і у США. Втімх, їхній досвід подолання нам поки не вдається перейняти. "Ми бачимо приблизні рішення: перехоплюючі паркінги, розвиток громадського транспорту, можливо, квотування, обмеження вїзду до Києва. Хто це буде робити? Тобто немає відповідальної організації з повноваженнями. Юридично оформити суб'єкт, який буде керувати ситуацією в агломерації", - пояснив фахівець.

Зараз ситуація така: передмістя розбудовується. Як нові мешканці дістаються до столиці маленькі міста не цікавить, сам Київ, відповідає лише за себе, а мало б бути у співпраці двох сторін. Інакше маємо щодня 300 тисяч авто, які в'їжджають з передмістя, ще 100 тисяч рухаються транзитом через Київ. Кількість тих, хто дістається "стольного граду" громадським транспортом, ніхто й не рахує. Експерти кажуть, це близько мільона осіб щодня.