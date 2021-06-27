Дорогами лилась брудна вода, неслось гілля і колоди: на Буковині підраховують збитки після злив

За якусь годину тут вилилось те, що мало сходити дощем цілий місяць.

Люди на Буковині досі приходять до тями. Їх у червні заливає регулярно. Так було 8-го, 10-го, 20-го. І вирубування Карпат - не єдина причина затоплених будинків. Про це кажуть чиновники та екологи.

Про те, що говорять самі селяни і чи страхують своє майно - живучи в такій небезпечній зоні - 27 червня йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Небо просто впало на землю. За якусь годину тут вилилось те, що мало сходити дощем цілий місяць. Шалений потік води, разом з багнюкою, гіллям, камінням зносить на своєму шляху усе. Вулиці двох десятків сіл на Буковині вздовж Дністра перетворюються на русла чорних оскаженілих потоків. З них зриває асфальт. Руйнуються мости. Хвилі ламають стіни людських обійсть.

Найбільше дісталось селу Вікно. Майже дві сотні сімей опинились у повній розрусі. Та й ті, кого не зачепило прямо, лишились без світла, води, зв'язку - зруйнована інфраструктура. А у селі Рукшин після злив утворилося величезне провалля. І воно росте.

Також читайте У буковинському селі після руйнівного паводку утворилось величезне провалля

3 метри була глибина провалля першого дня - кажуть селяни. Тиждень потому - 3 метри і ще 3.

Експерти вже попередили: не те що копати - навіть ходити тут небезпечно. Тріщини на полі - не від сухості - земля й далі провалюється.

"Так як ми знаходимося на карстових печерах - саме село Рукшин - то у нас постійно є загроза така для всього села. І ми в будь який момент не знаємо, де воно може бути", - говорить заступник голови рукшинської сільської ради Валерій Мариняк.

Лише у селі Вікно збитки сягнули 40 млн.грн. Як і хто тепер має зарадити людям, і що візьме на себе державна і місцева казна - невідомо. Жоден з потерпілих - кажуть у сільраді - від стихійного лиха не застрахувався.

"Такої думки не було. І не відомо, чи таке страхування було б дійсно ефективним", - говорить місцевий житель Ігор Діліон.

Про страхування майна подбали хіба що місцеві підприємці. Кажуть, їх навчило життя - коли 91-го року село Вікно також затопило. До сьогодні думали - кидають гроші на вітер. Але тепер про жодну сплачену копійку не шкодують.

"Вартує. Бо ми не знаємо, чого чекати. Це стихійне лихо", - упевнена Галина Лікар.

Також читайте Села перетворилися на річки: збитки від підтоплень на Буковині оцінили у десятки мільйонів гривень

Але чи винна лише природа? Чиновники запевняють - люди самі захаращили стічні канави, тому вони виявилися замілкими і хвилі пішли на людські обійстя.

"Якщо ці канави були зарослі чагарниками, вони утворювали міні-дамби. То вони просто посилюють такий селевий потік", - зазначає заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Богдан Ковалюк.

Навіть не річки, а безіменні потічки наробили на Буковині лиха. Зараз тут води і на 10 см немає. А коли вирувала стихія, довколишні будинки були по вікна затоплені.

Екологи твердять, перед нами докази глобальних змін клімату. Аномально сильні дощі, коли земля просто більше не може вбирати в себе вологу - варто вже вважати нашою новою реальністю. А ще - все це посилено знищенням лісів , у їхньому найгіршому вигляді - суцільними вирубками.

"Вода, дощ, який потрапляє на таку площу, без лісу площу, він швидше переходить в поверхневий стік, так званий", - пояснює фахівець із лісових вирубувань Дмитро Карабчук.

Після потопу налякані села почали посилено чистити та поглиблювати стічні канави. Повтор страшної доби може бути кожної миті . Збитки потерпілим компенсують - запевняють посадовці. Наступного тижня усі документи, зібрані по селах, передадуть урядовцям. Щоправда, про які суми виплат йтиметься - не говорять. Але навряд чи хоч хтось вірить у 100 відсоткову компенсацію.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання