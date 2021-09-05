Дорогий готель та позування в купальнику: як донька ватажка бойовиків Пушиліна відпочивала в Дубаї

Дорогий готель та позування в купальнику: як донька ватажка бойовиків Пушиліна відпочивала в Дубаї

Номер у готелі коштує близько трьох тисяч доларів.

Одна з доньок ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна Ілона відпочила на курорті в Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах. Відповідні фото та відео з елітного відпочинку 17-річної дівчини ТСН отримала із власних джерел.

На фото та відео видно дівчину в брендовому одязі на тлі будівель, у купальнику на узбережжі Перської затоки, на яхті, під час катання на сноуборді на піщаних дюнах.

Телеграм-канал "Бетмен ДНР" нарікає, що мешканці окупованої території виживають на жебрацькі зарплати, а Пушилін, його родина та оточення мають розкішне життя. Зазначається, що, мовляв, донька ватажка бойовиків відпочила в Дубаї "за рахунок вкрадених з бюджету "ДНР" грошей". Номер у готелі, де зупинялася Ілона, коштує 3 тис. доларів, а сам відпочинок обходиться в 7-8 тис. доларів.

Донька ватажка бойовиків Пушиліна відпочивала на елітному курорті в Дубаї

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