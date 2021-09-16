Дорогоцінне тепло опалювального сезону: як українці збираються пережити зиму

Українців сподіваються на субсидії, індивідуальне опалення та теплові насоси.

Опалювальний сезон іще не стартував, а українців уже хвилює питання - як пережити зиму. У багатьох містах влада вирішила суттєво підняти ціни на теплопостачання. Тим часом в уряді кажуть, що підстав для підняття тарифів немає.

Про те, що чекає українців у новому опалювальному сезоні, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У пенсіонерки з Лубен Валентини Миколаївни суми у платіжках за минулий опалювальний сезон удвічі більші, ніж її пенсія. Єдиним порятунком стала субсидія. Жінка сподівається, що пільги отримає і цьогоріч. Бо ж вартість опалення в її Лубнах зросте уже з першого жовтня —тарифи зростуть приблизно на 30 відсотків, за гігакалорію — 2 572 грн 32 коп.

В уряді пояснюють, що встановлення тарифів - це справа винятково місцевого самоврядування. “У НАК “Нафтогаз” запропонували цінову пропозицію на цілий рік для ТКЕ на виробництво тепла для населення, яка є на 52 гривні нижча, ніж закладена в тарифах більшості підприємств”, - говорить заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Та для того, щоб опалювальний сезон взагалі розпочався, тепловики вимагають зняти арешти з їхніх рахунків за газові борги. Вони висловлюють також невдоволення тим, що за блакитне паливо мають платити до того, як за комунальні послуги сплатить населення.

Якщо ця умова не буде виконана до 1 жовтня 2021 року, підприємства теплокомуненерго не гарантують початок опалювального сезону та стале його проходження. Окрім того, вони погрожують ініціювати всеукраїнські акції протесту працівників галузі.

Також читайте В Мінрегіоні розповіли, коли в Україні ввімкнуть опалення

Урядовці запевняють, що пішли на поступки і підприємства ТКЕ будуть проводити розрахунки протягом 45 днів після споживання газу.

Тим часом мешканка Лубен Алла Бакай уже близько десяти років не використовує централізоване опалення. Індивідуальний котел коштував 15 тисяч гривень. Тепер взимку щомісяця вона використовує 200 кубів газу і сплачує близько 2 тисяч гривень.

Однак, перехід на автономне опалення передбачає ще й інші витрати: буває потрібно встановити і нові батареї та труби, оформити дозвільні документи. До того ж оплачувати обігрів місць загального користування в багатоповерхівці все одно доведеться. За трубу, яка гріє у під’їзді, мешканці будинку щомісяця платять 700-800 гривень під час опалювального сезону. Відрізати її тепловики не погоджуються.

У Києві у більшості багатоповерхових будинків — централізоване опалення. В одному з них правління ОСББ порахувало, що переходити на індивідуальне - не вигідно.

Споживати менше тепла їм допомагає тепловий насос, який використовує для обігріву навіть повітря з вентиляційних каналів квартир. Коштує така помпа 160 тисяч гривень, але його придбання було частково профінансоване з програм державної та муніципальної підтримки. Минулого опалювального сезону вартість опалення у цьому будинку становила в середньому 14 гривень за квадратний метр.

Новини України: ціни на тепло – чи можна убезпечитися від тарифних гойдалок

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання