Дорога на роботу за 12 тисяч: нові ціни у Києві шокують

У Києві зросла вартість проїзду в транспорті

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Зростання витрат на громадський транспорт у столиці може призвести до хвилі звільнень серед медичних працівників та освітян, а також викликати хвилю соціального невдоволення.

Про це заявив експерт з питань міського транспорту та громадський діяч Олександр Гречко у коментарі ТСН.ua.

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Медики та санітарки вже платять повну вартість

За словами Олександра Гречка, медсестри та санітарки, які щодня приїжджають на роботу до столиці з прилеглих населених пунктів, опинилися у найвразливішому становищі.

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«Стосовно проблеми, про яку вже зараз говорять медики, а саме про витрати на проїзд медичних сестер і санітарок, які щодня приїжджають до Києва на роботу, то це цілком можливо. Ще місяць тому мав розмову з лікарями з державних лікарень і поцікавився, чи є пільги на проїзд у медичних працівників. Їх у них немає, люди змушені платити повну вартість вже зараз», — зазначає експерт.

Гречко наголосив, що міська влада Києва не розробила системних рішень для підтримки медичного персоналу — у столиці відсутні як спеціальні пільги на проїзд, так і комунальний транспорт, який міг би доправляти працівників лікарень хоча б до найближчих станцій метро.

Восени удар відчують і освітяни

Якщо зараз ситуація критично впливає на медичну сферу, то вже з вересня до переліку постраждалих доєднаються працівники освітньої та наукової галузей.

«Все це дуже боляче битиме по гаманцях саме людей, які працюють у сфері медицини: лікарів, медсестер, санітарок. А з вересня до них доєднаються освітяни: вчителі, викладачі, науковці, бібліотекарі. Тобто містяни, які отримують невеликі кошти, а користуватися громадським транспортом змушені регулярно», — пояснює Олександр Гречко.

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Витрати зростуть вчетверо: загроза соціального вибуху

Підвищення тарифів на перевезення означає, що щомісячні витрати на дорогу для багатьох киян та жителів області суттєво зростуть. Якщо раніше людина витрачала на проїзд орієнтовно 500 гривень на місяць, то за нових умов ця сума сягатиме 2000 гривень і більше.

Для працівників із невеликими окладами такий стрибок витрат є критичним.

«Хтось буде змушений звільнятися, а хтось — шукати житло ближче до роботи або змінювати її. За таких тарифів людям доведеться працювати лише заради дороги на роботу, що загрожує соціальним вибухом та зростанням невдоволення», — підсумував Олександр Гречко.

Вартість проїзду може становити 12 000 гривень на місяць

На думку Ольги Голубовської, заслуженої лікарки України, медичний працівник, який щодня їздить із Білої Церкви чи інших міст області, платить орієнтовно 250 гривень за автобус в один бік. У Києві ще потрібно дістатися роботи: це додаткові 60 гривень за пересадковий квиток, плюс 25 гривень вартість маршрутки за потреби. Дорога назад коштує стільки ж. У результаті лише транспорт може стати понад 600 гривень за одну зміну.

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«За 20–22 робочі зміни на місяць транспортні витрати перевищують 12 тисяч гривень! Для багатьох це сума, зіставна з їхньою місячною заробітною платою. Виходить, що людина працює лише для того, щоб мати можливість приїхати на роботу», — наголошує Ольга Голубовська.

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