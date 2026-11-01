Дорогий долар, зростання цін і пастка "чорної п’ятниці" – як не дати себе обдурити у листопаді 2026

Курс долара у листопаді може сягнути 47 гривень / © Associated Press

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Кінець жовтня змусив українців понервувати: готівковий долар в обмінниках стрімко перейшов межу в 46 грн і попрямував далі.

Чи продовжиться у листопаді 2026 року зростання курсу долара, як зміняться протягом місяця цінники на продукти і промтовари, на які опосередковано, через ціну імпорту і вартість логістики, впливає ситуація на валютному ринку, з’ясував сайт ТСН.ua.

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Наші експерти: фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський.

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Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, станом на 31 жовтня готівковий долар коштував у середньому 46,10 грн/долар у продажу (+1 грн за місяць) і 45,30 грн/долар у купівлі (+77 коп.), готівковий євро – 51,52 грн/євро (+17 коп. за місяць) і 50,68 грн/євро (0 коп.) відповідно.

Максимальний середній курс долара протягом місяця досяг у продажу 46,20 грн/долар, у купівлі – 45,45, мінімальний – 45,15 та 44,60 грн/долар відповідно. Для євро максимуми продажу і купівлі були 51,55 та 50,68 грн/євро, мінімуми – 50,80 і 50,10 грн/євро.

Найвища ціна продажу долара на 31 жовтня була 46,60 грн (+1,40 грн за місяць), найнижча – 45,90 грн/долар (+1,03 грн). Максимальний курс купівлі становив 45,85 грн/долар (+1,10 грн).

Найвища ціна продажу євро на 31 жовтня була 51,80 грн (+20 коп. за місяць), найнижча – 51,30 грн (+30 коп),. Максимальний курс купівлі становив 51,25 грн/євро (+25 коп.).

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Нацбанк на 31 жовтня встановив такі офіційні курси: 45,53 грн/долар і 50,68 грн/євро. За жовтень долар за офіційним курсом подорожчав на 85 коп., євро подешевшав на 4 коп. Співвідношення долар/євро за жовтень знизилось з 1,135 до 1,113 долара за євро.

Курс валют у листопаді: є ймовірність 47 гривень за долар

Олег Пендзин очікує подальшої поступової девальвації гривні.

"Наприкінці року Нацбанк, як правило, наближує курс гривні до планових показників держбюджету, – аналізує Олег Пендзин. – Нагадаю у поточному році середній курс запланований на рівні 45,7 грн/долар, наразі він 45,5. В умовах складнощів в економіці і зниження обсягів золотовалютних резервів регулятор буде змушений підвищувати курс долара, щоб номінально збільшити обсяги зарубіжної фінансової допомоги. Тому, за моїм прогнозом, офіційний курс у листопаді прямуватиме до 46 грн/долар, готівковий (продаж) може на хвилі ажіотажного попиту населення на валюту наблизитися до 47 грн".

Андрій Шевчишин вважає, що у листопаді повернення до старого курсу чекати не варто, адже в Україні триває режим "керованої гнучкості", за якого НБУ планомірно знецінює гривню для наповнення бюджету,

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Експерт спрогнозував два сценарії для листопада.

Базовий сценарій (ймовірність 85%): НБУ збільшує інтервенції на міжбанку та гасить паніку. Очікується, що міжбанківський курс буде 45,1–45,95 грн/долар, готівковий курс 45,5–46,5 грн/долар.

Песимістичний сценарій (ймовірність 15%): курс 46,9 грн/долар за міжбанком і 47,5 за готівкою.

"Це у випадку, коли нам вибивають енергетику та бізнес, міграційний потік збільшується, порти стоять, фінансування з-за кордону неритмічне і на 2027 рік відсутні повноцінні домовленості на всю суму допомоги, ціна нафти зростатиме, а світові ринки штормитиме після виборів у США", – конкретизував Андрій Шевчишин.

Продуктовий кошик: що подорожчає найбільше у листопаді 2026

Паралельно з доларом у листопаді прискориться продовольча інфляція. За оцінками Олега Пендзина, середній чек у супермаркетах зросте на 7–15%.

"Основні чинники подорожчання – сезонне скорочення свіжої продукції, додаткові витрати підприємств на зберігання врожаю в сховищах та використання генераторів під час вимкнень світла", – пояснив він.

Олег Пендзин спрогнозував, як можуть зрости ціни на продукти повсякденного вжитку.

Курячі яйця стануть ціновим антилідером місяця. Через сезонне зниження продуктивності курей та високі витрати птахофабрик на обігрів, ціна за десяток буде 75–85 грн, це на третину дорожче, ніж у жовтні.

Молоко, масло та тверді сири додадуть у ціні 15–20%. Переробні заводи критично залежні від електрики, а робота на генераторах помітно підвищує собівартість.

Через спалахи африканської чуми свиней в Україні дещо скоротилося поголів'я. Зменшення пропозиції підніме ціни на свинину та сало мінімум на 10%. Тобто кіло свинячої лопатки без кістки дійде до 320 грн, кіло сала (не "генеральського") – до 350 грн.

Курятина залишиться найбільш стабільною у м'ясному сегменті, подорожчання філе чи тушки не перевищить 3%.

Витрати на зберігання коренеплодів набору для борщу (картопля, буряк, морква та цибуля) у сховищах піднімуть їхню вартість на 7–10% (картопля у роздріб коштуватиме 20–25 грн/кг). Тепличні огірки та томати через витрати на опалення підскочать у ціні на 18–20%.

Соняшникова олія через літню посуху подорожчає на 5–6%, бакалія на 3–5%, хліб додасть 5–7% через дорогі енергоносії та логістику.

Риба українська (річкова) подорожчає в межах 5% з причин логістики. Імпортна риба напряму прив'язана до курсу валют, тому нові партії надійдуть із націнкою в 7–8%.

Яблука: ціни без змін. Врожай цього року в Україні хороший, пропозиція висока.

Промислові товари: "чорна п’ятниця" в умовах девальвації

Андрій Забловський говорить, що у листопаді промислові товари демонструватимуть різноспрямовану динаміку. Замість загального зростання ринок розділиться на дві категорії: енергетичні товари зимового ризику (де ціни диктує сезонний попит та страх відключень) та класичний ритейл (де вартість повністю прив'язана до курсу долара 46+ грн та витрат на логістику).

Через піковий сезонний попит енергообладнання значно подорожчає.

На акумулятори, інвертори, повербанки, зарядні станції очікується зростання цін на 10–15%.

Бензогенератори подорожчають менше, на 5–7%, адже, на відміну від 2022–2023 років, ринок насичений.

Альтернативне освітлення та обігрів (LED-лампи, пальники, балони) подорожчають на 15–20%, бо вони масово скуповуються в листопаді, відповідно роздрібні мережі піднімуть ціни.

Гаджети (смартфони, ноутбуки, планшети). На нові лінійки смартфонів та ноутбуків, що завозяться офіційно, ціни зростуть на 12–15%, бо вони рахуються за новим курсом євро/долара + митні збори за оновленими ставками. Запаси на складах, закуплені за старим курсом долара, продаватимуться через акції та підготовку до Black Friday ("чорної п'ятниці") 27 листопада.

Велика побутова техніка (холодильники, телевізори, пральні машини): очікується плавне зростання цін на 5–8% у зв’язку з валютними реаліями.

Кухонні плити та дрібна кухонна техніка подорожчають на 7–10%. Цікавий тренд: через ризики вимкнень світла падає попит на великі електроплити і росте попит на комбіновані (газ+електро) та портативні газові плити, що стимулює зростання цін саме на них.

Меблі: подорожчання стримуватиметься низьким купівельним попитом на товари не першої необхідності.

Одяг та взуття: зростання на 5–10% на зимові колекції. Продавці намагатимуться заробити на старті холодів, проте стримуючим фактором стануть масові розпродажі до Black Friday.

"Цікаво, що наразі маємо значне зниження попиту на промтовари, – зауважив Андрій Забловський. – Одна з відомих мереж продажу побутової техніки та гаджетів провела опитування споживачів, з якого з’ясувалось: понад 60% опитаних відкладають придбання товарів до розпродажів "чорної п’ятниці". Але у Black Friday знижки будуть міфічними на повербанки, зарядні станції, інвертори, акумулятори та інше енергообладнання. Реальні знижки, де можна зекономити: одяг та взуття відомих брендів, їм потрібно звільнити склади під весняні колекції, парфумерія, косметика, велика побутова техніка середнього цінового сегмента минулих модельних років".

За словами Андрія Забловського, найбільші реальні знижки (до 40–50%) діятимуть на позиції, які втратили актуальність: давні моделі смартфонів, телевізорів, зимовий одяг неходових розмірів. Також ритейлери техніки, одягу і так далі можуть штучно підняти ціни на початку листопада, щоб наприкінці місяця зробити "гучні" знижки. Експерт порадив, як не стати жертвою маніпуляцій продавців: зафіксувати ціни на обрані товарі у перші дні місяця і 27 листопада порівняти їх із "акційними". Лише так можна побачити, чи це реальна знижка, чи просто лайфхак ритейлерів.

Чого ж чекати українцям у листопаді 2026

Головні виклики листопада: дорогий долар, зростання цін на продукти харчування і можливі додаткові витрати на енергетичне обладнання. Зекономити можна на розпродажах "чорної п’ятниці", однак треба бути уважним і не дати себе ошукати продавцям.

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