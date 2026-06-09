Експерти розповіли, як та чим зупинити хвилю жахливих ДТП

Реклама

Київ накрила хвиля жахливих ДТП. Після страшної аварії на Чоколівському бульварі, де водій Mercedes на шаленій швидкості влетів у підземний перехід та вбив чотирьох людей, сталося ще декілька ДТП через перевищення швидкості, які демонструють справжню анархію на дорогах столиці. Таке враження, що відкрили «скриньку Пандори», і страшні наслідки нічому не вчать інших водіїв.

Ось тільки декілька випадків, які сталися після смертельної ДТП за два вихідні дні:

На проспекті Червоної Калини автомобіль Audi на високій швидкості виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку. Водій легковика отримав травми та був госпіталізований. Водій автівки Mercedes порушував ПДР поблизу станції метро «Мінська». Поки його зупинили патрульні на вулиці Левка Лук’яненка, він встиг ще кільканадцять разів порушити ПДР. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. У Дніпровському районі нетверезий водій автомобіля Honda рухався містом без номерного знаку. Керманич навіть втікав від патрульних та пошкодив три службові автівки.

Така ситуація на дорогах не просто лякає, вона є вкрай небезпечною. Маємо страшний випадок: водій Mercedes, через дії якого загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки, вижив. Його взяли під варту без права застави на два місяці, але він вже намагається виправдатися тим, що нібито не хоче жити через скоєне і нібито в момент ДТП втратив свідомість. Хоча, як повідомляють наші джерела, чоловік таксував, і у салоні автівки знаходилась пасажирка, перед якою водій похизувався вмінням водити автівку.

Реклама

За скоєне водієві загрожує лише 10 років позбавлення волі. До всього, на рахунку підозрюваного — 39 порушень правил дорожнього руху, з яких більшість саме за перевищення швидкості. 18 — лише у 2025-му.

Чому підвищення штрафів за порушення ПДР не змінить ситуацію?

Після резонансного ДТП знову заговорили про підвищення штрафів за порушення ПДР.

«Як на мене, то збільшення суми штрафів нічого не змінить. Якщо людина така за своїм психотипом, то це для неї, на жаль, невиліковно. Цей чоловік 39 разів порушував правила дорожнього руху. Значить, він і в 40-й раз їх порушить. Такі громадяни будуть порушувати ПДР, якщо сума штрафу буде і 1, і 5, та навіть 10 тисяч. Той, хто собі може таке дозволить, той і надалі буде порушувати», — розповідає ТСН.ua адвокат Сергій Бевз.

Він вказує на інший метод, яким можна впливати на водіїв, які відчувають безкарність, а саме — на медико-психологічне обстеження, яке водії мають проходити раз на три роки, коли у них перевіряють зір, психологічний та фізичний стан здоров’я.

Реклама

«Це медичне обстеження, на жаль, майже ніхто не проходить, а якщо проходять, то формально. А дарма. Я вважаю, що водії, які порушують ПДР більше трьох разів на рік, мають автоматично потрапляти для проходження таких обстежень. Особливо якщо водій проїхав на заборонений сигнал світлофора, або порушив правила проїзду через залізничний переїзд, перевищив швидкість, створив аварійну ситуацію на дорозі. Таких водіїв треба примусово направляти на психологічне обстеження. Робити це не складно. Порушник ПДР приходить до лікаря і складає тести. Це займе годину часу. Але з відповідей психолог може скласти висновок: чи схильна ця людина до систематичних та навмисних порушень ПДР», — зазначає Сергій Бевз.

Проблема законодавства та невідворотність покарання

Адвокат підкреслює, що наразі вважається, ніби порушення ПДР, яке призвело до тяжких наслідків — смерть однієї людини, травмування людей або загибель декількох осіб, є неумисним кримінальним правопорушенням, а порушенням, вчиненим через необережність.

«Максимальне покарання, яке загрожує за таке жахливе порушення ПДР, складає 10 років позбавлення волі. Тобто людина, через дії якої загинуло четверо осіб, отримає саме такий термін, але за гарну поведінку вона може вийти на волю вже за 6 років та 9 місяців. От у чому біда! А довічний термін ув’язнення порушник може отримати, якщо буде доведено умисність його дій. На жаль, у нас не збалансоване покарання за таке жахливе порушення ПДР, що вчинене особою, яка це робить навмисно. Тому я вважаю, що за цим мають слідкувати правоохоронці і вже на третьому складному порушенні — забирати права і направляти водіїв на примусове психологічне обстеження. А щоб повернути права, такий водій має принести висновок психолога, що він не схильний до навмисних систематичних порушень ПДР», — каже адвокат.

На те, що таку довідку людина може купити, адвокат не погоджується, вказуючи на невідворотність покарання.

Реклама

«Майстер, який перевіряє справність автобуса, що виїжджає на маршрут, ставить свій підпис про його справність. Якщо від автобуса під час їзди відлітає колесо, він перевертається і злітає в кювет, де гинуть люди — до тюрми найпершим саджають майстра. Так і тут. Відповідатиме психолог, який проводив цей тест і дав „добро“ на їзду потенційному порушнику», — зазначає адвокат.

Штрафи за порушення ПДР, як це працює за кордоном

До цього фахівець додає, що цікавою є система штрафів за порушення ПДР у європейських країнах.

«У деяких країнах Скандинавії штраф за порушення ПДР нараховується від доходу особи. Якщо людина показала дохід у мільйон на рік, то, відповідно, штраф замість 200 євро буде 20 тисяч. Але, на мою думку, це не допомагає, бо люди, які потенційно готові вбивати інших людей, вони будуть це робити, незважаючи на суми. Штрафи їх не зупиняють. Лише страх перед Богом та суспільний резонанс», — каже Сергій Бевз.

На думку адвоката, людина, яка потенційно порушує ПДР або сідає за кермо після вживання алкоголю, не боїться жодних штрафів.

Реклама

«У нас всі чудово знають, що за „третю п’янку за кермом“ права забирають назавжди, а автівку забирають на реалізацію. Це знають всі, але продовжують сідати нетверезими за кермо. Найстрашніше, що ми не знаємо, хто ці люди. Наприклад, людина створила аварійну ситуацію на дорозі, у неї вилучили права, а ми не знаємо — вона потенційний порушник чи ні. А коли починаємо „копати“, виявляється, що у людини це вже 6 чи 7 порушення за рік, тобто відправити таку людину на обстеження треба було ще пів року тому», — каже Сергій Бевз.

Адвокат додає, що коли громадяни отримують дозвіл на носіння зброї, для цього вони мають в обов’язковому порядку отримати висновок психіатра та психолога.

«Автомобіль — це теж зброя. Подивіться на жахливу статистику: скільки людей гине у ДТП і скільки від російських ударів. Смертність у ДТП, не залежить від домовленостей між президентами. Бо, на жаль, у нас кожен громадянин — це пан, і він робить „по-панськи“ те, що вважає за потрібне. Ситуацію рятує, що з’явилася окрема кримінальна стаття за п’янку за кермом — за якою окремо розглядаються обтяжуючі обставини, бо раніше порушникам вдавалося цей момент проскакувати і виходити сухими з води», — зауважує Сергій Бевз.

Ризики у Києві: загинути під колесами чи від ракети

Експерт з транспортного моделювання Дмитро Беспалов вказує на жахливу статистику з ДТП у Києві за 2025 рік, опираючись на дані від КМВА та Патрульної поліції.

Реклама

«Від ракет і дронів у Києві загинула 171 людина, серед них 13 дітей. На київських дорогах у ДТП загинули 145 людей. Різниця 18%, що менше за похибку самих даних. У перерахунку це 4,6-5,7 загиблих на 100 тисяч мешканців на рік від обстрілів і 3,9-4,8 у ДТП. Тобто ймовірність для пересічного киянина загинути від обстрілу чи під колесами автомобіля є майже однакова. Сама думка, що в Києві тебе можуть убити просто тоді, коли ти стоїш і чекаєш нагоди перейти дорогу, не вкладається в голову. Як не вкладається і те, що ми досі допускаємо рух містом таких водіїв і ставимося до них надто толерантно», — розповідає ТСН.ua Дмитро Беспалов.

Що потрібно змінити на наших дорогах?

За словами експерта, ситуація з величезною кількістю ДТП напряму залежить від бажання чи небажання привести безпеку дорожнього руху в Україні бодай до загальносвітового середнього рівня і стандартів.

«А усе інше — це похідне від цього рішення. Якщо бажання є, то потрібні два набори заходів: інженерні й організаційні. Інженерні заходи відповідають за те, щоб подібні випадки були фізично малоймовірні, а не лише заборонені дорожніми знаками. Дорога має сама підказувати водієві безпечну швидкість своєю геометрією, і ця комфортна швидкість має дорівнювати безпечній», — зазначає Беспалов.

За його словами, на магістралях і вузлах це досягається звуженням смуг до мінімально допустимих, відмовою від зайво широких профілів і смуг розгону, горизонтальними відхиленнями траєкторії (шикани для примусового зниження швидкості, зміщення осі, острівці безпеки) та вертикальними елементами — підняті пішохідні переходи, підняті перехрестя, плато.

Реклама

«На самих транспортних вузлах мають бути найбільш компактні кругові перетини замість широких світлофорних: геометрія кільця сама обмежує швидкість і заразом прибирає найнебезпечніші конфлікти, а також лобові й лівоповоротні. А світлофорну координацію, „зелену хвилю“, варто налаштовувати саме під цю швидкість, близько 40 км/год, коли теоретична пропускна здатність вулиці максимальна, тоді їхати швидше просто немає сенсу», — пояснює Дмитро Беспалов.

Фахівець підкреслює, що це стандартний інструментарій зрозумілих доріг (self-explaining roads), який давно застосовують у Європі.

Покарання порушників ПДР: автоматичний контроль та нові технології

За словами Дмитра Беспалова, далі мають діяти організаційні заходи — це невідворотність покарання для порушника ПДР.

«Якщо кожне порушення фіксується і водій отримує штраф, навіть нинішні, відносно невеликі суми починають відчуватися по кишені порушника ПДР. Для цього достатньо тих камер, якими вже обладнаний Київ, треба лише додати їм функціональність контролю швидкості, проїзду перехресть, паркування і користування смугами громадського транспорту. До речі, так уже зроблено в Тбілісі та багатьох містах зі схожим до нашого минулим, нам залишається вивчити досвід і впровадити його», — зауважує Дмитро Беспалов.

Реклама

Та додає, що заразом це суттєво розвантажить патрульну поліцію, якій не доведеться контролювати все це вручну, як зараз.

«Колись Роман Хміль, інженер-програміст, хотів зробити застосунок для інформування поліції про порушення ПДР з допомогою звичайного смартфона. Таким чином можна фіксувати фактично усі порушення на дорозі і інформувати про них правоохоронців. Тож вважаю, що до цієї ідеї можна повернутися, можливо, силами самої поліції або Мінцифри, через „Дію“ чи окремий застосунок», — каже Беспалов.

Серія ДТП у Києві: що робити з «гонщиками»?

Окремо, на думку експерта, стоять ті, у кого грошей більше і хто готовий виділяти на екстремальні гонки містом бюджети, більші за будь-які штрафи.

«Таких потрібно обмежувати квотами на порушення певних типів, через бальну систему, за якої після накопичення балів права забираються на визначений час. Колись цю роль, до речі, виконували талони, куди записували порушення. Також мені дуже імпонує німецький підхід: водій, у якого відібрали права за систематичні порушення, мусить пройти медико-психологічну експертизу (MPU) і фактично довести свою адекватність, перш ніж отримає права назад», — підсумовує Дмитро Беспалов.

Реклама

Дата публікації 17:29, 08.06.26 Кількість переглядів 17 Нові подробиці резонансної ДТП у київському переході із зали суду!

Новини партнерів