Дощі з грозами і стрімке похолодання: на Україну насувається циклон

Дощі з грозами і стрімке похолодання: на Україну насувається циклон

Дію циклону можна буде відчути в середині тижня, кажуть синоптики. Натомість холоднішати почне вже сьогодні.

На Україну насувається циклон, який принесе дощі з грозами, рвучкий вітер, а ще — стрімке похолодання.

Про це йдеться 13 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Його дію можна буде відчути в середині тижня, кажуть синоптики. Натомість холоднішати почне вже сьогодні. Дощитиме і гримітиме на Заході та на Київщині. Така погода пов'язана з атмосферним фронтом, який уже навис над Україною. Йому на зміну має прийти циклон. Із четверга зливи й шквали прогнозують на всій території. Лютуватиме негода недовго, але після себе залишить холоди, попереджають метеорологи. Чи повернеться в Україну тепло, прогнозувати поки що не беруться.

"Те, що буде наприкінці тижня — там дощі вже більш довготривалі, більш інтенсивного характеру і вже після проходження циклону буде відчутне похолодання. На початок наступного тижня може бути в денні години не більше 14 градусів", — говорить синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

Погода в Україні: на регіони насуваються дощі із грозами, рвучким вітром та різким похолоданням

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