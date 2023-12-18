"Дощові сади" та ремонт: чому в Україні підтоплює міста і як схожі проблеми вирішили у Польщі

В Україні після потужних злив вулиці стають ріками, вода підтоплює автомобілі та будинки. Схожа ситуація нерідко трапляється і за кордоном. Серед причин фахівці називають застарілі каналізації, розбудову інфраструктури і зміни клімату.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Після злив українські міста підтоплює

Після зливи Одесу нерідко затоплює. Там брудні потоки ринуть у бік моря змиваючи на шляху сміттєві баки. Зливна каналізація замість поглинати – навпаки вибухає фонтанами брудної води.

У Львові ситуація схожа, особливо часто підтоплює вулицю Торф'яну. Не витримує старий колектор. Облаштувати дублюючий, кажуть, дорого – 250 мільйонів гривень. У Луцьку та Рівному теж після зливи - потоп.

Підтоплення в Україні

Як це вирішили у Польщі

Сопот – курортне містечко на березі Балтійського моря. Тут вулиці теж потерпали від підтоплень після злив. Причини схожі, зміна клімату та зокрема застаріла каналізація, якій понад пів століття.

"Вона була спроектована за старих вимог. А зараз збільшилась кількість і інтенсивність опадів. За 15 хвилин може випасти велика кількість води. Також місто забудовувалось, широкі тротуари через що ґрунт не може поглинати воду", - каже керівниця відділу дощової каналізації та меліорації Сопота Дагмара Каня-Плохацька

Щоби не топило тут не перебудовували усю систему міста. А лише 1400 метрів проблемної.

Модернізація тривала понад пів року. Коштувало усе 16 мільйонів злотих. Це близько 144 мільйонів гривень. Але це не лише підземні роботи. За ці гроші клали плитку, облаштували парковки, робили освітлення. А ще систему поливу рослин цією ж дощовою водою.

"Ми збираємо воду до резервуарів, де є насоси і ними ми подаємо воду до рослин. Ми економимо на дорогій водопровідній воді і також дощова не йде у море", - каже головний спеціаліст з експлуатації мережі Сопота Славомир Коцот.

Однак для цього у міста грошей бракувало. Відтак шукали проєкти польського уряду для співфінансування. Це дозволило залучити понад 80% необхідної суми. В Україні в умовах війни, кажуть, можна спробувати шукати міжнародних партнерів. Та зауважують, щоб почати модернізацію зливової системи, варто думати про це уже. Адже розробка проєктів та пошук фінансування для кожного з міст може затягнутися на місяці, якщо не на роки.



"Необхідно зробити комплексний аналіз, дослідження. Це можуть бути резервуари на кшталт ставка, можуть бути підземні резервуари", - пояснює головний спеціаліст з експлуатації мережі Сопота Славомир Коцот.

Славомир Коцот.

"Дощові сади" у Польщі

Але щоб менше навантажувати міські каналізації реалізовують у Польщі і значно дешевші - точкові рішення. У Гданську біля двох зведених модульних будиночків створили ще й штучний ставок із камінцями і очеретом. Він тут не для краси. Завдяки йому тут керують дощовими водами



Це так звані дощові сади - елемент інфраструктури міста, пояснює українська урбаністка Олександра Нарижна. Сюди стікає вода з дахів та прибудинкової території. Тут вона поступово поглинається в ґрунт та ще й живить рослини довкола.

Дощові сади у Гданську

Такий спосіб можна використовувати при будівництві, каже, як нових будинків, так і біля вже зведених. І додає, хоча в Україні війна та схожі шляхи і рішення можна починати шукати вже сьогодні, аби після перемоги міста могли жити комфортніше і без таких потопів.

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Нагадаємо, влітку 2023 року через сильні дощі Тернопільщину та Львівщину затопило.

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