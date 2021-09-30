Дошкільнята та немовлята: в Україні з підозрою на COVID дедалі частіше госпіталізовують дітей

Дошкільнята та немовлята: в Україні з підозрою на COVID дедалі частіше госпіталізовують дітей

За словами медиків, діти важче стали переносити коронавірус, ніж торік.

В Україні зростає кількість дітей, які потрапляють до лікарень із підозрою на COVID-19. Медики відзначають велику кількість дошкільнят та немовлят. Понад пів сотні малюків наразі лежать у дитячій інфекційній лікарні Києва.

Про це йдеться 30 вересня у сюжеті ТСН.16:45.

Микитка — один із 55 пацієнтів дитячої інфекційної лікарні з діагнозом COVID-19. Він вже грається, бо одужує. Ця інфекційна лікарня для дітей повністю задіяна під коронавірус. Всі пацієнти потрапляють спочатку сюди.

"Велика частина дітей — до 6 років. У цю хвилю йдуть пацієнти дошкільного віку, діти більш важкі", — зазначають медики.

За словами лікарів, їхні пацієнти стають все молодшими.

Ольга — мама 4-місячного Данила, показувати обличчя не хоче. Протягом двох тижнів її син перебував в палаті інтенсивної терапії. За хлопчика дихав апарат штучної вентиляції. Жінці аж не віриться, що все обійшлося і вже збираються додому.

Коронавірус в Україні: до лікарень потрапляє дедалі більше дітей із підозрою на недугу

В телефоні директорки лікарні знімки дитячих легень, все частіше малюки не можуть дихати без апарату ШВЛ.

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"У нас 60-70% дітей — кисневозалежні, і у них загальний стан погіршується на другий та третій день. Зараз дійсно набагато важчі діти", — розповідає директорка Київської міської дитячої інфекційної лікарні Тетяна Камінська.

"Тільки за вересень поступило 260 хворих, і з них 220 позитивних на COVID-19. Зараз приріст такий суттєвий", — додає завідувачка приймальним відділенням цієї лікарні Анна Цимбаленко.

Станом на сьогоднішній ранок в Україні в стаціонарах перебувала 391 дитина з COVID-19 і ще 276 — з підозрою. Всього від початку пандемії захворіли 121 398 дітей. 37 врятувати не вдалося. Більшість батьків теж сподівалися, що в їхніх малюків звичайна застуда.

В інтенсивну терапію тим часом підвозять ще одного важкого пацієнта. У дитини — цукровий діабет, тому коронавірус перебігає важко. В іншого пацієнта — ДЦП, але хлопчик сьогодні дуже порадував своїх медиків. Його зняли зі штучної вентиляції легеней і малюк починає дихати сам. Хлопчик — сирота, заразився в інтернаті і сьогодні є надія, що дитина виживе.

Раніше у МОН закликали регіони відстежувати контакти хворих на коронавірус, зокрема, які були виявлені в школах. Оскільки імовірність спалаху коронавірусу в школах зростає саме під час проведення освітнього процесу в очному форматі.

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