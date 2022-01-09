Дослідники назвали смайлики, які найчастіше використовують у соцмережах: яке емоджі найпопулярніше

Найчастіше ми сміялися, дарували серця та аж качалися від сміху - такими були і смайлики.

Сміялися до сліз - такі емоції року, що минув. Дослідники визначили смайлики, які ми використовували найбільше в соцмережах. То чи варто використовувати емоджі в інтернеті, та які емоції переважатимуть у 2022, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 8 січня.

Найчастіше ми сміялися, дарували серця та аж качалися від сміху - такими були і смайлики

Смайл сміху не можуть посунути з першого місця вже четвертий рік поспіль. Це при тому, що кількість емоджі постійно збільшується і зараз їх уже понад 3 тисячі. Але люди використовують трохи більше сотні. Сьогодні смайлик заміняє емоційно наснажені слова або розділові знаки.

Не тільки в листуванні, а й в посібниках смайлики використовує мовознавець Олександр Авраменко.

Зараз вони усюди - в листуванні, у соцмережах, у повідомленнях - вперше смайли з'явилися 30 років тому і їхнім батьком вважається американський професор з інформатики Скот Фальман. Саме він запропонував своїм студентам використовувати цифрові смайли - дві крапки, лінія та дужка, яка повернута в різні боки - для позначення усмішки і або невдоволення.

Невдовзі з'явилося і всім відоме жовте обличчя - вигадане графічним дизайнером Харві Бол. Чоловік працював у страховій компанії, яка замовила зробити щось позитивне.

У Facebook смайл обіймів - з'явився лише торік, на початку пандемії. Коли увесь світ зачинили на карантин, людям потрібна була підтримка, хоча б на відстані. Збільшення кількості позитивних смайлів у цьому році, психологи теж пов'язує з карантином. Але наполягають, що емоції треба проявляти всі і не у віртуальному, а в реальному житті.

Кореспондент Тетяна Демух

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