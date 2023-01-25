Достатньо маленької свічки: на Волині створили унікальний глечик-обігрівач, який ідеально підійшов для фронту

У Луцьку підприємець розробив та почав виробництво керамічних обігрівачів. Прилад має форму глечика та дуже швидко нагрівається навіть від звичайної свічки. Його вже протестували військові на передовій і дуже задоволені, йдеться в ТСН.

“До 300 градусів прогрітий внутрішній, другий – 250, і третій -215”, - розповідає про свій тришаровий диво-глечик, який щойно зняв з вогню, Василь.

Обігрівач-акумулятор з глини дуже швидко нагрівається та довго зберігає тепло. Секрет - у його незвичній формі. “Тепло, яке потрапляє всередину, виходить потім, проходячи через першу чашу, потім через другу, через третю, відповідно все тепло акумулюється”, - переконує чоловік.

Ідея зробити такий обігрівач виникла кілька тижнів тому, а назву вигадала донька Василя. “Каже теплинка, супер, давай волинська теплинка. Зробили логотип”, - розповідає волонтер.

На одну таку теплинку йде два кілограми глини, каже майстер Володимир. “Дотриматись треба висоти, ширини, усе має бути чітко”, - додає про філігранність роботи з тепличкою.

Матеріал привезли аж зі Слов’янська, адже ця глина не тріскає під час нагрівання. За кілька тижнів у цій майстерні виготовили уже майже двісті теплинок. Півсотні – передали військовим і ті вже встигли їх протестувати. “Його не видно з тепловізорів, його не видно з тих дронів, які літають. Можна десь сховатися і погрітися”, - каже Василь.

Аби зігрітися на передовій, достатньо мати під рукою бодай маленьку свічку, пальник чи сухий спирт. Як бонус - винахідники поряд із керамічними обігрівачами виготовляють ще й своєрідні грілки-тарілочки, теж із глини, які можна покласти під верхній одяг.

Теплинки планують робити і надалі. Як для військових, та і всім охочим, кому треба зігріти помешкання.

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