Доставка гарячих "бімб" просто в лігво ворогу: ТСН вперше показала новий український дрон-гігант

Російські війська нарощують темпи наступальних операцій у Донецькій області. І водночас зменшують інтенсивність атак на Півночі Харківщини. Так бачать ситуацію в американському Інституті вивчення війни. І це, на їхню думку, може свідчити про підготовку до літнього наступу росіян.

За даними нашого Генштабу, росіяни і справді постійно шукають, де би вклинитися в нашу оборону на Донеччині. Усе це – по лінії Костянтинівка – Покровськ. Тут зараз відбулася половина всіх атак. Тим часом, у районі Вовчанська бої не припиняються. Але частину своїх військ російські генерали з-під Вовчанська виводять. Пояснення радує. Через утрату боєздатності, так твердять у нашому угрупованні "Хортиця".

Великою мірою, саме українські безпілотники цю боєздатність і покремсали, розповіли нашій знімальній групі воїни на фронті.

І сьогодні вперше в ТСН-Тижні ми покажемо абсолютно нову українську розробку, яку росіяни вже бояться більше за попередню: яку вони прозвали "Баба-яга"! Мова про гекса-коптер під назвою "Іван Сірко".

Як працює один із найновіших і найпотужніших коптерів на фронті, йдеться в сюжеті Олександра Загороднього ТСН.Тиждень.

Знімальна група ТСН поїхала аж під російський кордон, щоб побачити роботу нічних бомбардувальників.

Кілька "бомб" бійці приладнують до нового ще секретного коптера небачених розмірів. Його порожнього ледь піднімають двоє дужих бійців. Потужні пропелери піднімають в повітря суху траву та хмиз. Язик не повертається назвати його братом "мавіка".

Один із найновіших і найпотужніших безпілотників у Збройних силах України – "Іван Сірко". Це не квадрокоптер, а гексокоптер – у нього 6 пропелерів, але військові називають його бомбардувальник, нічний бомбардувальник.

Глибоко, у підземному бункері за пультами сидять пілоти. Ні прізвищ ні позивних. З бомбардувальником "Іван Сірко" один пілот уже не впорається. Потрібен штурман-бомбардир. Пілот керує апаратом, штурман стежить за навігацією, крутить камерою і скидує боєприпаси.

Від потужних бомб будівля спалахує, але роздивитися як там і що нема часу, цим займуться розвідники з сусіднього підрозділу. Пілоти ж повертають свого бомбардувальника додому. Команда одразу ж причіпляє 2 спарені протитанкові міни і гексакоптер одразу ж піднімається в повітря. За лічені хвилини він має знищити ворожу базу.

Під час польту пілоти зосереджені на моніторах, ніч наздзвичайно вітряна. До того ж активно працює ворожа система протиповітряної оборони. Ворог глушить сигнал GPS, намагається перехопити бомбардувальник. Але Сірко уже над ціллю.

Гексокоптер ще не повернувся з завдання, а обслуга вже готує для нього новий вантаж. Цього разу не вибухівку – просто пляшки з водою. Це для піхоти, яка окопалася і стримує ворога на самісінькій передовій. У наших бійців закінчилася вода.

"Важко туди навіть зайти, піхота зараз переживає, мабуть самі жорсткі часи. Так що треба хлопчикам допомагать, ми самі в піхоті були. Це дуже тяжко без води, без їжі ще прожевеш, а без води це вже все", – розповідають пілоти дрона.

Щоб пляшки не репнули від удару, їх обв'язують теж пляшками, але порожніми.

Безпілотниками скидують бійцям на передову і ліки і набої. Але в цих скидах є одна проблема: якщо по ворожій піхоті треба обов'язково поцілити, то по своїй бажано все таки промахнутися.

Гексокоптер "Іван Сірко" – абсолютно новітня українська розробка, бійці ще звикають до нього, постійно на зв'язку з розробником апарата. Машина, кажуть, складна, але крім вантажопідйомності має ще одну серйозну перевагу – поки що ворожі системи радіоелектронної боротьби його не "глушать".

Бійці, не з автоматами, а з джойстиками в руках також доклали титанічних зусиль, щоб зупинити просування ворога під Харковом, зауважує командир командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес". Його бійці – одні з найуспішніших на фронті. Але комбат загалом висловлює стриманий оптимізм. У ворога постійно з'являються нові засоби боротьби.

"Засоби протиповітряної оборони в противника – одні з кращих в світі. І саме тому є постійний запит до наших міжнародних партнерів – друзі, давайте ППО, дайте "Петріоти", які закриють мирні міста, дайте нам ті системи, які дозволять бити нам ворога, збивати його авіацію", – каже командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Юрій Федоренко "Ахіллес".

Але якщо створити новітні системи РЕБ – справа довга і складна, то навчитися будувати потужні лініі оборони ми вже могли б і навчитися, вважає "Ахіллес".

Ворога на Харківщині наші бригади зупинили, безпілотними системами намагаються його вибивати з окупованих сіл та посадок. Але дронами проти ворожої авіації не повоюєш, а для знищення ворожих керовнаих авіабомб потрібна серйозніша зброя. Тому бій за Харківщину триває. Ворог від ідеї захопити друге за величиною місто України ще не відкинув.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Доставка гарячих "бімб" просто в лоб ворогу! Новий український дрон-гігант!

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