Дострокові парламентські вибори у Сербії: хто переміг та чому опозиція готується до боротьби за Белград

Проєвропейська коаліція в Сербії заперечила результати дострокових парламентських виборів. Згідно з ними, перемогла партія президента Вучича - одного з найбільших друзів Путіна в Європі, який досі відмовляється пристати на санкції ЄС проти Росії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

На останньому перед виборами проєвропейському мітингу в середмісті Белграда одне з гасел - "Сербія прокидається".

Мітинг опозиції у Сербії

Завданням об'єднаної опозиції на позачергових парламентських виборах, яким передувало вісім місяців масових протестів, було покласти край правлінню президентської партії. Однак президент Александар Вучич, чия партія тримає владу в країні більше десяти років, спершу вчасно відчув народні настрої, і оголосив дострокові вибори, а потім почав до них готуватися. Демонстративно, не почувши вимогу опозиції, відмовитися від контролю над основними телеканалами Сербії.

Процес вступу до Євросоюзу Сербія розпочала ще 2012 року. Але хоча Брюссель і відкрив двері - серби не поспішають заходити.

"Сербія - унікальна країна, яка, після початку переговорів про вступ, зробила повний розворот і почала швидко й потужно рухатися в геть інший від європейських цінностей бік", - каже аналітик Владімір Медяк.

Владімір Медяк.

Вучич роками грає на балансі сторін. Не засуджує російську агресію і не приєднується до європейських санкцій, але не свариться з Євросоюзом і приймає у себе Урсулу фон дер Ляєн, і навіть погоджується на формальні кроки щодо нормалізації стосунків із Косово - хоча досі відмовляється визнавати незалежною державою цю колишню частину Югославії. Опозиціонерів це не тішить.

Александар Вучич і Урсула фон дер Ляєн

"Ще тридцять років тому, відтоді як я студентом і боровся з Мілошевичем, моєю мрією була Сербія як частина Європи, частина Європейського союзу. Тепер треба визнати, що мрії іноді перетворюються на кошмари", - каже мер Белграда, опозиціонер Драган Джилас.

На виборчій дільниці Вучич демонстративно відстоював чергу з народом.

"Я чекаю на дуже високу явку. Ми тут великий натовп зібрали, більше ніж зазвичай. Я чекаю і високу явку і вирішальну перемогу", - заявляв Вучич.

Для того, аби її забезпечити, влада завозить до Белграда тих, хто в столиці ніколи не жив: адже разом з парламентськими проходять ще й місцеві вибори, тому тут вирішують питання, хто зрештою контролюватиме столицю. Опозиція твердить: роздали близько сорока тисяч тимчасових посвідчень, які дозволили гастролерам проголосувати. А ще - платили за голоси. Незалежний Центр досліджень, прозорості й підзвітності ще напередодні заявив: виборців масово завозили до Белграда з Боснії і Герцеговини й інших колишніх югославських республік.

Оскаржувати результати політичної боротьби за Белград опозиціонери поки що збираються у центральній виборчій комісії. Але рушити маршем до неї з-під мерії закликають о шостій вечора усіх небайдужих городян.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вербує громадян Сербії для участі у війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Болгарія закликала Сербію не намагатись "всидіти на двох стільцях" у відносинах з РФ та ЄС.

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