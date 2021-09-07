"Доступна іпотека під 7%": скільки вже видали кредитів українцям і яке житло найпопулярніше

"Доступна іпотека під 7%": скільки вже видали кредитів українцям і яке житло найпопулярніше

Програма "Доступна іпотека під 7%" стартувала 1 березня.

Банки видали за пів року 785 пільгових іпотечних кредитів. Від початку запуску програми "Доступна іпотека під 7%" - загальна сума складає понад 995 мільйонів гривень.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1" 7 вересня.

Попитом програми "Доступна іпотека під 7%", яка стартувала 1 березня, більше користується вторинний продаж - майже 78%. Первинний - понад 22%.

Загалом у програмі залучено 23 регіони. Найактивнішими є - Київ, Київська, Харківська, Львівська, Рівненська області.

Нагадаємо, програма "Доступна іпотека 7%" розпочала діяти в Україні від 1 березня 2021 року. Громадянин, який братиме участь у програмі, сплачуватиме 7% за кредитом, а оскільки відсоткова ставка українських банків вища, то різницю сплачуватиме держава. Наразі іпотеку під 7% в Україні видають вже 14 банків. З переліком уповноважених банків можна ознайомитись на офіційному вебсайті Фонду розвитку підприємництва.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання