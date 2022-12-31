Досягнення ЗСУ, які дивували світ та надихали на боротьбу 2022 року

Абревіатура ЗСУ тепер відома на весь світ, як і НАТО. Наші воїни вражають світ мужністю, стійкістю, креативністю та унікальними військовими операціями, які точно увійдуть в підручники історії.

БИТВА ЗА КИЇВ. ЦІЛЬ №1. ПРОВАЛ БЛІЦКРИГУ

Швидко захопити місто не вдалося і ворог перейшов до плану Б - оточити столицю. Почали просуватися по Житомирській області, були жорстокі бої в Бучі, Ірпені, протистояння в Ворзелі та Гостомелі. Та ворог зістряг біля Макарова. Атакували на Броварському напрямку, вирішальною стала битва за Мощун, маленьке містечко за 5 км від столиці.

Артилеристи організували пекельний прийом непроханим гостям. «Привиди Києва» не дозволили росіянам захопити панування в небі. Тероборона і професійна армія успішно протистояла російським десантникам. “Піхота зрозуміла, що вона може танки валити і ми знешкоджували колони”, - розповідали бійці.

У результаті росіяни програли. Битва за Київ - одна з найуспішніших оборонних операцій ЗСУ 2022 року. “Вони не змогли добитися результатів по знищенню наших ППО, аеродромів, наших літаків в повітрі і втратили дуже багато своїх. Вони себе дуже сильно переоцінили і недооцінили наші спроможності, і ми їх дуже радо зустріли”, - зазначав один із пілот, які боронили неба, на позивний “Джус”.

БИТВА ЗА МИКОЛАЇВ. ВІДРІЗАТИ ПІВДЕНЬ

2 березня ворог вже захопив Херсон і сунув на Миколаїв з кількох боків. Росіяни отримали наказ взяти це південноукраїнське місто за будь-яку ціну. У місті висаджувався ворожий десант, російські танки проривалися в обласний центр зі стріляниною. “Миколаїв був практично у кільці, ми готувалися до ведення бойових дій в кільці”, - констатує кіборг, генерал Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва.

Але завдяки стратегічно вірним військовим рішенням, у вирішальному бою за місто - битві за аеродром Кульбакіно - наші воїни вистояли.

Миколаїв - був ключовим містом у плані російських генералів по захопленню Півдня. Після відкривався шлях на Одесу, а далі такий бажаний для ворога сухопутний коридор до Придністров’я. Не вийшло… “Ми розгадали їхній план… Хотіли піти через Миколаївщину і та приєднати Придністров’я”, - зазначав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На Миколаївщині, а ще Київщині, Чернігівщині, Сумщині наші ЗСУ створили першу в історії війн ситуацію, коли за допомогою малого тактичного озброєння - “Енлавів”, “Джавелінів”, “Птурів”, гарнатометів та саморобних дронів - знищили стільки живої сили та техніки, що це змінило стратегічні цілі ворога.

“МОСКВА” НА ДНІ. ЛЯПАС РОСІЇ

13 квітня українські ракети вразили найрозпіарений і найзахищеніший системами ППО сакральний символом Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер “Москва”. “Москва” просто втоплена. Її немає крейсера у складі флоту Росії – не має”, - констатував командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Це була філігранна операція армії і найдорожча втрата ворога. Форбс оцінив корабель у 750 мільйонів доларів. На дно наші хлопці відправили репутацію ВМС Росії.

Останній раз крейсер у світі топили в 1982 році під час Фолклендської війни, а Росія втрачала флагман ще у японській війні 1905 року. Після потопленої Москви російські кораблі відійшли подалі від українського берега.

120-метровий крейсер атакували двома “Нептунами”. Ракетами, які фактично стали на озброєння ЗСУ лише цьогоріч в січні. Наші ЗСУ блискавично освоюють нове озброєння і вітчизняне, і західне. Армійці оперативно й майстерно приборкують, як західні гвинтівки чи гармати, так і складні “Іріси”, “Хімарси” …

БИТВА ЗА «ЗМІЇНИЙ»

Щоб «дістати» росіян на вкраденому шматку одеської землі за 50 км від берега, наші перетворити артилерійську установку на плавучу батарею - розмістили САУ на баржі. Вояки створили елементи цифрового поля бою, коли оператор “Байрактара” знаходився за сотні кілометрів від української САУ «Богдана», яка за його корегуванням знищувала позиції росіян на острові Зміїний. “Василій Бех” був втоплений, на якому був “Тор”, ЗРК, щоб збивати і наші “Байрактари” і ракети. Але йому це не вдалося. Плюс втоплено кілька катерів типу “Рапорт” і катер “Себ”. Маленьний флот був втоплений”, - додає Неїжпапа.

Понад тиждень ЗСУ вибивали росіян із Зміїного. Накривали щільним вогнем з берегової артилерії, використовували авіацію та “Байрактари”.

“Знищили малорозмірні катери противника, ППО на острові, але основну роль зіграли берегові ракетні війська, які були створені під час війни, яким вдалося порушити логістичне сполучення з цим островом. Берегові ракетні війська знищили суднозабезпечення, на якому була зброя, боєприпаси. Плюс сухопутний артилерійський вплив наших артилеристів, морської піхоти, які просто вимусили проривника просто втекти, частина звісно загинула”, - розповідає командувач ВМС.

ЗСУ креативили не лише під час звільнення острова. Наші додумалися вдало пристосувати американські сучасні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети до старих вітчизняних винищувачів - це унікально. Українське військо стало найбільш креативною армією світу.

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ КОНТРНАСТУП ЗСУ

На початок липня Росія контролює 95% Херсонської, 70% Запорізької та 10% Миколаївської областей. Анонсує псевдо референдуми, а ЗСУ готується до південноукраїнського контрнаступу. Воїни влаштовують невеликі контратаки, аби змусити ворога зайняти оборонні позиції. “Бавовна” на військових складах та у місцях скупчення ворожої техніки на окупованій території, ЗСУ дотягуються і до авіабази в Криму, “Хімарсами” кошмарять окупантів на Антонівському мості.

ЗСУ оголосили великий контрнаступ на Півдні, звільняючи село за селом, все ближче підбираючись до Херсона.

Ворог не витримав натиску й 9 листопада оголосив про відведення військ з правого берега Дніпра. За два дні ЗСУ звільнили Херсон.

Історичний момент: кореспондентка ТСН першою розповіла про радість і проблеми звільненого Херсона

КОНТРНАСТУП НА ХАРКІВЩИНІ

Контрнаступ на Харківщині - унікальна операція ЗСУ, яка найбільше вразила світ. “Всім набридло відступати! Ми відчували, що треба нанести такий удар, щоб ворог похитнувся і посипався”, - казав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.

Звільнення Слобожанщини назвали однією з найкращих операцій в історії воєн. ЗСУ здобули блискавичну перемогу в наступі над ворогом, який переважав в озброєнні і особовому складі. “Там вийшло все красиво. Як мене вчили в учебці за натівськмими стандартами. Кожен батальйон знав, чим займається, кожна рота. В результаті жодних збоїв, ідеальний таймінг, всі рухалися і ми до Ізюма дійшли з мінімальними затримками… Я порахував по трекеру, ми пройшли 155 км”, - розповідав один із воїнів, який звільняв Харківщину.

Бліцкриг ЗСУ на окуповану Харківщину розпочалася 6 вересня 2022 року. Вже за першу добу війська просунулися на 20 км в напрямку Куп'янська та Ізюма, відвоювавши, 400 квадратних кілометрів території. “Почалося каскадне обрушення і противник почав виводити тоді свої підрозділи з Харківщини. Це не просто був вихід, це був вихід з боями”, - каже Сирський.

За перші шість днів була звільнена майже вся Харківська область, включаючи ключові міста - крім смуги за річкою Оскіл.

Під час вересневого контрнаступу, лише на Харківщині звільнили 421 населений пункт та понад 8 тисяч квадратних кілометрів. Щоб краще уявити масштаб, це десь, як три Люксембурги або Кіпр.

Під час звільнення території Харківщини було знищено та захоплено десятки одиниць російської техніки вартістю у приблизно 700 млн доларів США.

“Результат був набагато більший, ніж ми очікували. Додалась територія і вздовждерж кордону. Всі зрозуміли, що ворог не такий, як його малюють, що це не “Друга армія світу”, “не переможна”… Всі побачили, що вона переможна, що її можна і треба перемагали”, - додає камандувач.

Ще були перемоги під Черніговом та Сумами, легендарна Чорнобаївка, розгром росіян під Білогорівкою, під час формуванні Сіверського Дінця. Потоплений “Точкою У” десантний корабель Саратов. Лиманська операція. Бавовна на ворожих авіабазах. Унікальні морські та повітряні бої. Незламний Бахмут…

Тисячі маленьких та великих перемог могутньої армії вільної країни. Армії сміливців, яка за 8 років та 10 місяців стала однією з найкращих армій світу.