Доведетьсь застосувати обмеження: голова Держінспекції енергонагляду про наслідки удару по енергетиці

Відбулася чергова ракетно-дронна атака, яка була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури, розташовані по всій території України. Цілями стали об'єкти теплової, гідрогенерації, газотранспортної системи, а також інші об'єкти електроенергетики. На жаль, є влучання. Одразу після завершення повітряної тривоги енергетики приступили до локалізації пошкоджень, визначення обсягів пошкоджень, а також до аварійно-відновлювальних робіт.

Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом частину принаймні цих ушкоджень вдасться відремонтувати", – зазначив він.

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За словами Слободяна, такі атаки, на жаль, вчергове призведуть до певних обмежень в енергоспоживанні.

"Сьогодні ми втратили певний обсяг генеруючих потужностей, цифру зараз не буду називати, щось будемо намагатися повернути якнайшвидше. Але можу спрогнозувати, що на вечірній максимум навантажень, ймовірно, доведеться застосовувати графіки обмежень", – сказав він.

Голова Держінспекції енергонагляду вкотре закликав споживачів ощадливо ставитись до використання електроенергії, оскільки це дозволить мінімізувати обсяги обмежень.

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