Доведеться відкладати зарплату 1240 років: в Одесі продають “резиденцію” за 9 мільйонів доларів (фото)

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

В Одесі продають будинок біля моря за 9 мільйонів доларів — це понад 372 мільйони гривень.

Оголошення розміщене на популярній платформі з пошуку нерухомості.

Рієлтор пише, що це не просто будинок, а ціла «резиденція» на першій лінії від моря.

Вона включає три будинки: основний, будинок для персоналу та морський. А також два окремі спа з 25-метровим критим басейном, більярдну, винну залу та кінотеатр.

Площа ділянки — 2 гектари. Зазначається, що схил перед ділянкою перебуває в оренді на 49 років. Загальна площа будівель — 2 000 квадратних метрів.

В основній будівлі є величезна вітальня з 12-метровою куполоподібною стелею. Обідня зона зі столом на 18 осіб, кухня для приготування на мінус першому рівні з ліфтом для підйому їжі. Сім майстер-спалень зі своїми санвузлами, вбиральнями та терасами. А також пасажирський ліфт, що йде на всі рівні.

Крім того, на території є приватний парк зі ставком та водоспадом.

Будинок збудований із преміальних матеріалів, а в матеріалах оздоблення — золото, мармур, онікс, цінні породи дерева та каменю.

«Продаж без комісії для покупця», — додає автор оголошення.

Зазначимо, що середня зарплата в Одесі в вересні 2025 року, за даними Work.ua, становить 25 тисяч гривень. Для того, щоб заробити на таку резиденцію, потрібно відкладати усю зарплату 1 240 років.

