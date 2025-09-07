ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

Доведеться відкладати зарплату 1240 років: в Одесі продають “резиденцію” за 9 мільйонів доларів (фото)

Будинок оздоблений цінними породами дерева, камню та металу, зокрема золотом.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

В Одесі продають будинок біля моря за 9 мільйонів доларів — це понад 372 мільйони гривень.

Оголошення розміщене на популярній платформі з пошуку нерухомості.

Рієлтор пише, що це не просто будинок, а ціла «резиденція» на першій лінії від моря.

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Вона включає три будинки: основний, будинок для персоналу та морський. А також два окремі спа з 25-метровим критим басейном, більярдну, винну залу та кінотеатр.

Площа ділянки — 2 гектари. Зазначається, що схил перед ділянкою перебуває в оренді на 49 років. Загальна площа будівель — 2 000 квадратних метрів.

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

В основній будівлі є величезна вітальня з 12-метровою куполоподібною стелею. Обідня зона зі столом на 18 осіб, кухня для приготування на мінус першому рівні з ліфтом для підйому їжі. Сім майстер-спалень зі своїми санвузлами, вбиральнями та терасами. А також пасажирський ліфт, що йде на всі рівні.

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Крім того, на території є приватний парк зі ставком та водоспадом.

Будинок збудований із преміальних матеріалів, а в матеріалах оздоблення — золото, мармур, онікс, цінні породи дерева та каменю.

«Продаж без комісії для покупця», — додає автор оголошення.

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Зазначимо, що середня зарплата в Одесі в вересні 2025 року, за даними Work.ua, становить 25 тисяч гривень. Для того, щоб заробити на таку резиденцію, потрібно відкладати усю зарплату 1 240 років.

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Будинок в Одесі за 9 млн доларів

Раніше ми розповідали, що в Одесі продають квартиру біля моря за 8 тисяч доларів. Дивіться, який вигляд має житло.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie