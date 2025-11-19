«Доведеться змінювати мобілізацію»: експерт назвав сценарії загроз-2026

Названо найреалістичніші сценарії мобілізації в Україні та Росії в 2026 році / © ТСН

В Україні триває мобілізація, але, за відкритими даними військовослужбовців Територіального центру комплектування (ТЦК), дефіцит особового складу на фронті був і є.

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов вважає, що зараз Україна перебуває в умовній прикордонній ситуації.

На його особисту думку, підсилення мобілізації може мати певні наслідки у суспільстві, а наслідком послаблення мобілізації може стати обвал фронту.

Які сценарії розвитку подій є найбільш вірогідними — про це Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua розповів більш детально. Він вважає, що діяти треба масштабніше в питанні стимулювання військовозобов’язаних.

«Поки президент не сформує свою політику відносно мобілізації, поки не розгорне державну програму щодо інформування населення про необхідність захисту держави, то результатів не буде», — каже Жданов.

Він уточнює, що Росія у цьому випередила Україну.

«Росія із самого початку пішла шляхом матеріальної мотивації. Росія платить за кожні 100 захоплених метрів, за кожного вбитого українського солдата, за кожний спалений український танк чи бойову броньовану машину. Вони отримують шалені преміальні», — наводить приклади Жданов.

Мобілізація у Росії: як протистоятиме Україна

Протягом останніх тижнів з’являлась інформація, що у 2026 році призов в Росії буде тривати весь рік, а кількість залученого особового складу може бути рекордною.

На думку Жданова, Україна має шанси мобілізувати той резерв, який є станом на зараз і він насправді чималий.

«У нас є резерв, який ми поки не використовуємо. Я здогадуюсь, чому. Сподіваюсь, що у критичний момент він може бути використаний. Це підготовлені та вмотивовані люди», — каже експерт.

Резюмуючи, Жданов додає, що ключове питання, завдяки якому можно змінити хід війни — це озброєння, яке, на жаль, є у недостатній кількості.

«Нестачу особового складу будь-яка армія компенсує сучасними технологіями та кількістю озброєння у своїх лавах. Вважаю, що у наступному році темпи мобілізації залишать на існуючому рівні. Але, якщо доведеться екстрено «гасити пожежу» на фронті, то державі доведеться змінювати підходи до мобілізації», — каже Жданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що без мобілізації країна не виживе. Таку думку висловив речник Полтавського обласного ТЦК.