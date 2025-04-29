"Доведіть, що батьки мертві": чому родичі безвісти зниклих військових не отримують гроші і хто їх дерибанить

Виплати коштів членам сімей безвісти зниклих

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Родичі зниклих безвісти воїнів зіткнулися з труднощами під час виплат коштів від держави. Через зміну законодавства в Україні, люди вимушені пройти сімома колами бюрократичного пекла, щоб отримати гроші за зниклого на війні чоловіка або дружини.

Можна лишень уявити у якому кошмарі живуть люди, які щохвилини сподіваються — ось-ось знайдеться і дасть про себе знати, може десь у полоні або у госпіталі зі статусом «невідомий». А тим часом законотворці підкинули людям «сюрприз». Тепер, щоб отримати кошти за зниклого безвісти треба добряче побігати та зібрати потрібні папірці. А деякі довідки майже нереально зібрати.

Був переконаний — держава подбає

Свою історію у соціальній мережі розповіла киянка Наталія Волоховська, підкреслюючи, що ця тема стосується тисяч українських родин, які зіткнулися з несправедливістю.

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Жінка розповідає, що прожила зі своїм чоловіком 14 років. До війська він пішов добровольцем, залишивши вдома дружину та двох доньок, бо був переконаний, що у разі потреби, держава попіклується про його сім’ю.

«З дня, коли ми бачили нашого тата востаннє минуло 2,5 роки. З дня його зникнення під час абсолютно незрозумілого штурму — більше двох. Відтоді — тиша і темрява. Я збирала себе і своє життя по уламках, щоб існувати — не для себе, а як кажуть — заради дітей. І я точно не чекала, що моя держава підкине мені те, без чого і так жити, м’яко кажучи, не весело», — пише Наталія.

Скриншот допису Наталії Волоховської

Зміни до порядку виплат

Йдеться про змінений порядок виплат членам сімей безвісти зниклих. Зараз військовий може написати особисте розпорядження, де він чітко зазначає, хто з його рідних і в яких частках отримуватиме його гроші, на випадок біди. Людина може вказати отримувачем коштів дружину, дітей, батьків — будь-кого. У такому випадку не виникне жодних проблем. Тільки от проблема, що не всі його встигають написати перед тим як зникнути безвісти, потрапити в полон або загинути.

А якщо такого документу немає, то 50% зарплати і бойових військовослужбовця автоматично депонується на рахунок військової частини, а решта у рівних частках ділиться між певними категоріями людей першої родинної ланки — дружиною (чоловіком), неповнолітніми дітьми та двома батьками. Батьків, до речі, додали до цієї категорії бо, було чимало скарг на кшталт: «як це так, невістка отримує, а ми ні».

Скриншот дипису Наталії Волоховської

Отримайте довідку від окупантів

І тут починається найцікавіше. Наталія пише, що батьки чоловіка померли на окупованій росіянами території ще під час АТО. І вона про це повідомила ТЦК, хоча там це могли самі прочитати у особовій справі чоловіка.

У ТЦК, за словами жінки, їй відповіли: «вам треба обов’язково мати свідоцтва про смерть батьків, бо інакше військова частина може сама розпорядитись цими коштами, як захоче». А як отримати довідку з окупованої території? Врешті, дані подивились у реєстрі і документи відправили до військової частини з поміткою — «відомостей про смерть батьків — немає».

Наталя пише, що 2,5 місяці вона не отримувала виплат і не могла добитись хоч якихось роз’яснень від військовій частини. Ніхто їй жодного разу нічого не роз’яснив. У березні вона написала нову заяву на отримання виплат — без результату. Лише у квітні на гарячій лінії бригади їй відповіли, що наказ підписаний. Мовляв, виплати будуть з травня, але не за три місяці, а за один і взагалі частинами.

Виплати для мертвих батьків

Жінку ошелешили, що 50% виплати піде на депонований рахунок, а решта 50% відсотків поділять на три частини — між нею, двома дітьми і батьками чоловіка, яких давно немає на цьому світі. І чомусь поділять не на 5 частин, а саме на 3. Напевно у військовій частині вирішили, що матір та двоє дітей — це одна одиниця.

Далі більше. На зауваження Наталії, що батьки померли на окупованій території, їй, за її словами” відповіли: «Якщо немає свідоцтва про смерть — для військової частини вони живі». Наталія зауважила, що чоловік, коли записувався добровольцем, писав заяву, що батьки померли. На що представник військової частині відповів: «Я теж можу написати все що завгодно, що моя дружина померла. І що?». Жінка поцікавилася, якщо від батьків немає заяв, що далі? «Їхні дві частки теж ідуть на депонент», — зазначили у військовій частині, каже Наталія.

Скриншот дипису Наталії Волоховської

Як це працювало до 1 лютого

Адвокатка Таміла Алексик, яка спеціалізується на військовій тематиці, каже, що такі проблеми виникли саме через зміну законодавства з 1 лютого, а з 15 квітня змінився і сам перелік документів, які зобов’язані надавати громадяни, щоб отримувати виплати. За її словами, зі схожими проблемами зіткнуться абсолютно всі громадяни, які мають право на отримання грошового забезпечення.

«До 1 лютого діяла конкретна черговість. Тобто грошове забезпечення військовослужбовця та 100 тисяч гривень, у випадку його визнання безвісти зниклим, виплачувалося: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності — повнолітнім дітям, які проживають разом з ним (нею), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей», — розповідає ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Чому змінили порядок виплат

Адвокатка зауважує, що цей механізм виплат діяв тривалий час і був зрозумілим для громадян. Але разом з тим траплялася дуже багато випадків зловживань, коли кошти військовослужбовців привласнювали.

«Траплялося дуже багато випадків, коли військовослужбовця визнавали зниклим безвісти і після оформлення необхідних документів, його дружина певний час отримувала грошове забезпечення — 100 тисяч гривень, плюс заробітну платню з надбавками, на які він мав право. А потім з’ясовується, що цей військовослужбовець живий — був у полоні, чи був поранений. Він повертається і потребує лікування та реабілітації, а виявляється, що всі кошти, які отримувала його дружина, вже витрачені. Таких випадків було дуже багато. Гадаю, що саме тому запровадили такі обмеження», — зазначає фахівець.

Що змінилося після 1 лютого

Тепер військовослужбовець має право скласти у письмовій формі особисте розпорядження на випадок зникнення безвісти про виплату належного йому грошового забезпечення особі (особам) за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

«У разі відсутності особистого розпорядження на випадок зникнення безвісти грошове забезпечення виплачується дружині (чоловіку), законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей, дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законним представникам та батькам військовослужбовців (крім тих із зазначених осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав, за умови що ці права не були поновлені). Таким особам рівними частками виплачується частина коштів, що в загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань», — зазначає адвокатка.

Платять половину суми і ділять на всіх

Тобто тепер кошти родичам стовідсотково не виплачуються, а лише половина — 50% і не одній особі, а декільком. 50% грошового забезпечення — залишаються у військовій частині. Адвокатка погоджується, що затверджені законодавчі зміни доволі жорсткі.

«З одного боку, те, що тепер 50% грошових коштів лишаються у військовій частині, є гарантією забезпеченням прав військовослужбовця. У разі повернення, він зможе їх витратити на власне лікування чи реабілітацію. З іншого боку, те що 50% грошового забезпечення розподіляються між купою родичів, створює для людей чимало проблем. На кожного родича потрібно подавати документи. У першу чергу родичів входять: дружина (якщо вона є), опікуни та законні представники малолітніх дітей, неповнолітні діти та батьки військовослужбовця. Якщо немає першої черги, то є друга черга родичів — повнолітні діти, брати та сестри, які претендують на 20% від грошового забезпечення безвісти зниклого. У цьому випадку до військової частини потрапляє 80% коштів», — пояснює фахівець.

Змінився перелік документів на виплати

Таміла Алексик додає, що з 15 квітня запроваджено новий перелік документів, який мають подати родичі, які претендують на виплату грошового забезпечення безвісти зниклого. Та підкреслює, що раніше він був меншим та простішим. Подавалися документи, які ідентифікували особу — копії паспорту, ідентифікаційного коду, свідоцтва про шлюб, документу про наявність дітей та виписку про відкриття банківського рахунку з відповідними реквізитами для отримання виплат.

«Тепер потрібно зібрати значно більше копій документів, бо на виплату претендує не одна особа, а декілька — перелік осіб. Родичі першої черги — це дружина, троє неповнолітніх дітей та батьки, тож ці 50% грошового забезпечення розподіляються між усіма порівну. А для цього потрібно надати документи: дружини, трьох дітей та батьків. У випадку, якщо хтось у родині помер, необхідно надати документ, який підтверджує факт смерті. Цей документ є обов’язковим і зазначений у переліку», — підкреслює Таміла Алексик.

Та додає, що до 15 квітня отримувачами виплат подавалася заява і п’ять копій документів, а після 15 квітня — заява та до 20 копій документів в залежності від складу родини та різних сімейних обставин.

За довідкою про смерть в ДНР

Вона допускає, що саме це трапилося у випадку Наталії, авторки посту.

«Судячи по допису, вона тривалий час отримувала грошове забезпечення і проблем не виникало, до згаданих законодавчих змін. До цього вона подавала мінімальний пакет документів і отримувала виплати. Зараз змінилася кількість осіб, які мають право на отримання виплат, тому якщо хтось з членів родини помер, потрібно надати документ, який засвідчує факт смерті (свідоцтво про смерть або витяг з реєстру), щоб цю виплату рівномірно розподілити між жінкою та її дітьми. Прикро, що у військовій частині їй не пояснили цих змін. Якщо батьки померли на окупованій території, то достатньо отримати документ про смерть від установ в ДНР чи ЛНР. Такі документи, а саме довідки про народження та смерть, видані на окупованих територіях, мають юридичну силу в Україні», — зазначає Таміла Алексик.

Ось тільки питання, як отримати документ з окупованої території, адже для цього людині треба мати певні зв’язки та час на отримання такої довідки або ж встановити факт смерті в судовому порядку.

Чи будуть українці подаватися до суду

Таміла Алексик каже, що через такі бюрократичні нюанси є висока ймовірність, що люди будуть подавати позови на законодавчі зміни. Вона не виключає, що громадяни спробують через суди повернути старий механізм виплат. Теоретично, такий шанс є, але питання чи стануть суди на таких шлях.

«Схожа ситуація була з виплатами коштів за загиблих воїнів. Там теж був поділ: дружина, діти та батьки. Було дуже багато родин, у яких батьки писали нотаріальні заяви-відмови на користь невістки чи онуків. У такому випадку виплату за загиблого отримував хтось один або двоє з родини. Можливо, люди це робили, щоб було простіше, аби не всім подавали необхідний пакет документів. Але і там були зловживання. У моїй практиці був випадок, коли до стареньких батьків, у яких на фронті загинув син, приїхала невістка і попросила їх написати відмову, мовляв, я вам потім поверну кошти. Вони написали нотаріальну відмову. Жінка отримала виплату, на той момент, це було 15 мільйонів гривень, але батькам нічого не повернула. Довелося це робити у судовому порядку», — підсумовує Таміла Алексик.

Дата публікації 20:20, 26.03.25 Кількість переглядів 159 Сотні мільярдів на спецпенсії! Депутати провалили закон зі зменшення виплат “обраним”