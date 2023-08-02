Довга і важка битва або оптимістичний сценарій: Андрющенко розповів, як звільнятимуть Маріуполь

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що є кілька варіантів звільнення окупованого міста: оптимістичний і тяжка битва за кожен квартал.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua

"Я поставлю на два сценарії розвитку подій. Оптимістичний – це в результаті наших наступів, можливо не одного наступу. По всій лінії фронту дрогнуть росіяни і будуть тікати-відступати, зокрема, і із Маріуполя також. В цьому варіанту – фактично без боїв, без втрат великих, без руйнувань ми отримаємо місто назад... Або якщо будуть якісь перемовини, помре Путін, якісь еліти скажуть "це не ми, давайте домовлятися". Тобто це все вкладається в оптимістичний сценарій", - сказав він.

Андрющенко зазначив, що найбільш ймовірним є той сценарій, коли місто доведеться відбивати.

"Але мені здається більш реальним сценарій, коли нас чекає битва за Маріуполь, дуже довга, дуже важка і запекла, тому що росіяни будуть чіплятись за кожний квартал... План росіян такий... якщо вони залишають якісь квартал... вони мають його повністю знищити, щоб наші Сили оборони не мали змогу там закріпитися... Приблизно те саме, що ми бачили в Бахмуті, тільки в зворотному русі... Для того, щоб був, наприклад, Херсонський сценарій, коли вони самі втечуть через загрозу оточення – це треба Донецьк спочатку повернути… П'ятдесят на п'ятдесят – вірогідність обох сценаріїв", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Маріуполі сутички, безлад, терор проти людей та отруєні окупанти | Петро Андрющенко

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що не існує термінів щодо контрнаступу. Він наголосив, що окупанти добре підготувалися до цього і все замінували.

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