Довга комендантська година, обстріли та евакуація: що відбувається у Мирнограді на Донеччині

У Мирноград долітає все – від дронів і до артилерії.

У Мирнограді на Донеччині поліція буде розшукувати батьків, які приховують своїх дітей від евакуації. Правоохоронці обходитимуть кожен будинок - надто у тих районах, які ворог обстрілює найбільше. Зараз лінія фронту проходить менш як за 5 кілометрів від Мирнограда. А у місті досі майже 16 тисяч людей. Там вже припиняють видачу гуманітарної допомоги через безпекову ситуацію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Місто Мирноград перебуває за 5 кілометрів від лінії фронту.

"Ми заїжджаємо після 3 години дня – вулиці майже порожні, вже настала комендантська година, яка триває аж до 11 години ранку. Лікарня і пошта не працюють, але досі тримається кіоск з шаурмою – продавчиня Ганна їде додому з роботи на таксі", - каже Наталія Нагорна.

Під гуркіт артилерії місцевий прибиральник вигрібає сміття. Він один з тих, хто не лише залишається у міста, а й продовжує працювати. Каже, не евакуйовується, бо не має грошей на оренду.

Місцевий прибиральник і досі працює у Мирнограді

Один із символів зруйнованого Мирнограда - це 9-поверховий житловий будинок, від якого майже нічого не залишилось.

У Мирноград долітає все – від дронів і до артилерії, сусідній Покровськ, до нього їхати менше 10 хвилин, розносять більшими калібрами.

Щодня з прифронтових міст виїжджають сотні людей, але десятки тисяч лишаються – люди відтягують складний момент ухвалити рішення кинути все і поїхати - у когось немає грошей, хтось не може залишити рідних. Комусь оцінити масштаб загрози заважають паніка та страх.

Росіяни постійно обстрілюють Мирноград

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ АРТИЛЕРІЇ вже під містами! Мирноград і Покровськ порожніють

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