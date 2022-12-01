Довгі канікули та генератори: як відбувається навчання в школах України через відсутність світла

Українці намагаються знайти вихід, як продовжити навчання дітей, якщо немає світла та зв'язку. Взимку ж школярів чекають довгі канікули.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Києві учням перенесли початок уроків на пізніше: щоб максимально вчилися при денному світлі. А у школі поблизу столиці ставлять сонячні панелі, щоб діти могли вчитися і у другу зміну.

Директор ліцею в Ірпені розповідає, що генератор мав би давати світло на укриття і перший поверх, але винахідливі українці зробили так, що світло є всюди. Але електрику економлять, тому й дзвінок на перерву - ручний. Незабаром раритетний дзвоник сховають у шафу, бо у школі світло не зникатиме. Над цим нині активно трудяться. Тут домонтовують нові акумулятори та автономні інвертори, а на даху закладу уже стоять сонячні панелі.

Цю систему профінансував український фонд, де по телевізору побачили, що стало зі школою після російських окупантів. За рахунок місцевого бюджету і закордонних донорів у школі за літо замінили 85 вікон, перекрили увесь дах. Тепер на ньому і красуються сонячні панелі. До кінця тижня систему мають запустити. Світла для навчання має вистачити всім.

Українці не здаються попри часті повітряні тривоги

А ще вчителі записуватимуть у школі відеороз'яснення і надсилатимуть його учням, які вчаться дистанційно. Ті, зможуть переглянути відео, коли вдома з'явиться світло.

У Києві та Житомирі уже відтермінували старт навчання. Аби більше було занять при денному світлі: перерви скоротили, а уроки починаються з 9 ранку.

"Зараз ситуація ще складніше – аварійні відключення тут багато залежить від майстерності вчителя щодо організації самостійної роботи учня. Вчитель має наперед подумати. Щоб таке зробити, якщо не буде світла сьогодні- завтра. Має так організувати роботу так – вказати теми, які учні мають опанувати самостійно на цей період", - каже начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

У міністерстві освіти рекомендують організувати по школах так звані консультаційні центри, куди б міг прийти учень і йому роз'яснили складну тему. Поки ж по школах анонсують тривалі зимові канікули, бо денного світла буде ще менше, а чи буде електричне - невідомо.

Так, у Києві школярі гулятимуться майже увесь січень. (26 грудня - 27 січня) На місяць взимку на канікули піде більша частин шкіл Львівщини та Рівненщини і майже всі школи Тернопільщини. В Івано-Франківську зимові канікули триватимуть два місяці. (24 грудня - кінець лютого). У Славутичі, містечку на Чернігівщині зимові канікули будуть майже півтора місяця. (23 грудня - 6 лютого).

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Лише 23 листопада росіяни випустили по нашій державі 70 ракет, більшість з яких вдалось збити. Росіяни хочуть, щоб взимку українці були без електрики та опалення.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що масовані ракетні удари по українських містах можуть відбуватися рідше, ніж зараз, але вони не припиняться ніколи. Попри санкції, Росія контрабандою отримує багато деталей, необхідних для виробництва озброєння.

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