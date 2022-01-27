"Довго мучився і зламав собі шию": на Черкащині посеред лісу знайшли підвішеного за повідець закатованого собаку

"Довго мучився і зламав собі шию": на Черкащині посеред лісу знайшли підвішеного за повідець закатованого собаку

Тварину підвісили на дереві так, що лапи ледве доторкалися землі.

На Черкащині посеред лісу мешканці знайшли мертвого собаку із мотузкою на шиї. Породистого пса підвісили так, що лапи ледве доторкалися землі. І подібних випадків за пів року, тільки довкола Черкас, б’ють на сполох волонтери, уже щонайменше шість.

Про те, хто і за що так жорстоко поквитався з твариною - 26 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Про те, що у лісі висить закатований пес - захисницям тварин Анні та Владиславі повідомили місцеві мешканці кілька днів тому.

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"Закручено було за дві гілки, спочатку петля з повідця, поверх мотузка. Повідець був обірваний. Можливо собака тріпався і тоді підвісили на мотузку. Мотузка тонка, врізалася добре в шию собаці", - розповідає волонтерка Анна Онищенко.

За словами волонтерки, це собака доберман, собака домашня, на тварині була недешева амуніція.

"Собака стояв, довго мучився і зламав собі шию", - говорить Владислава.

Від літа, кажуть дівчата, це вже шостий подібний випадок в селах поблизу Черкас.

"Одного собаку з шести ми врятували. Це був кане-корсо. Всіх інших – на жаль. Я більш ніж впевнена, що це одна людина. Тому що собаки з'являються з інтервалом півтора місяця. Спочатку вони були прибиті до дерева. Можливо він їх залишав на голодну смерть, ходив і дивився, як мучиться", - припускає зоозахисниця.

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Відео наруги розповсюдили у соцмережах, втім ні читачі в Інтернеті, ні мешканці села - тварини не впізнають.

Волонтерів дивує, що знищують породистих собак, яких зазвичай не тримають мешканці сіл. Вони не знайшли жодних оголошень від хазяїв, які б шукали загиблих тварин. То ж, звідки їх звозять і хто це робить - незрозуміло.

"Деякі люди позбавляються тварин, бо вони їм заважають. Деякі люди наносять шкоду тваринам, бо їм це подобається. Деякі - від цього кайфують", - говорить Анна Онищенко.

Посеред лісу в Черкаській області мешканці знайшли закатованого мертвого собаку | Новини України

У поліції справу не коментують. Кажуть, встановлюють деталі і шукають зловмисника.

"Наразі відомості внесені до єдиного обліку повідомлень про вчинення кримінальних та інших правопорушень. Також розпочато перевірку. За результатами перевірки вже буде визначено правову кваліфікацію цієї події", - повідомила керівниця сектору комунікації ГУНП в Черкаській області Зоя Вовк.

Закатованого ж добермана волонтерки з дерева зняли і поховали у лісі - поруч з деревом, де знайшли.

Нагадаємо:

У Запорізькій області подружжя виявило у кущах паралізованого собаку породи сербернар. Він лежав у кущах, де практично ніхто не ходить, тож жінка і чоловік припустили, що тварину просто вивезли помирати. Місцеві жителі найближчого села кажуть, що таких собак у них в населенному пункті не було. Тож, скоріш за все, пес "завезений". Подружжя звернулося по допомогу до місцевих зоозахисників, і ті забрали сербернара і відвезли його до ветеринара.

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